عاجل- الرئيس الأوكرانى: نريد ضمانات من أوروبا للتحرك ضد روسيا إذا غزت بلادى

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس الأوكرانى، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: الغرب يتحدث عن حرب خلال أيام فما جدوى العقوبات في هذه الحالة، متابعًا : " نحصل على الدعم الدولى ولكننا نحتاج إلى ضمانات أمنية".

وواصل : "نريد ضمانات من أوروبا للتحرك ضد روسيا إذا غزت بلادى"، متابعًا : "أشك بفرض عقوبات على روسيا إذا غزت بلادى".