جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس الأوكرانى، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: الغرب يتحدث عن حرب خلال أيام فما جدوى العقوبات في هذه الحالة، متابعًا : " نحصل على الدعم الدولى ولكننا نحتاج إلى ضمانات أمنية".
وواصل : "نريد ضمانات من أوروبا للتحرك ضد روسيا إذا غزت بلادى"، متابعًا : "أشك بفرض عقوبات على روسيا إذا غزت بلادى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس الأوكرانى: نريد ضمانات من أوروبا للتحرك ضد روسيا إذا غزت بلادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.