تواصل عمليات البحث عن 12 مفقودا بعد حريق عبارة قبالة اليونان

وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، تمشط سفن الدورية المنطقة المحيطة بالجزيرة السياحية أملا فى العثور على ناجين.
وحالت النيران المشتعلة فى العبارة يوروفيرى أوليمبيا دون تمكن فرق الإنقاذ من الصعود على متنها صباح السبت، لكن مروحية وفرقاطة وسفينة إطفاء وستة مراكب قاطرة كانت تشارك فى عمليات البحث على بعد أكثر من 50 كلم عن كورفو.
وأفاد تلفزيون إى آر تى (ERT) أن الرياح أججت النيران ظهر السبت.
وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود ووصلت الحرارة على متن العبارة إلى 500 درجة مئوية.
وتم إجلاء 280 راكبا الجمعة إلى كورفو بعد اندلاع الحريق على متن أوليمبيا أثناء قيامها برحلة من اليونان إلى إيطاليا، ولا تزال أسباب الحريق مجهولة.
وقال وزير الملاحة يانيس بلاكيوتاكيس إن فريقا من جهاز التحقيق فى حوادث الملاحة توجه إلى مكان الحادث لإجراء تحقيق.
وذكر تلفزيون "إى آر تى" أن قبطان العبارة ومهندسين اثنين، مثلوا السبت أمام مدع.
وقال خفر السواحل إن جميع المفقودين هم سائقو شاحنات، سبعة من بلغاريا وثلاثة من اليونان وسائق من كل من تركيا وليتوانيا.
وبحسب المستندات الرسمية كانت العبارة تقل 239 راكبا و51 من أفراد الطاقم، إضافة إلى 153 شاحنة وقاطرة و32 آلية ركاب.
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