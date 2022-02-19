زيلينسكي يعرب عن التزامه بـ”مسار دبلوماسي سلمي” كحل للتوتر شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن التزام بلاده بـ"مسار سلمي ودبلوماسي" لحل التوتر في شرق البلاد.

وجاء تصريح زيلينسكي خلال اجتماعه مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "الطريق السلمي والدبلوماسي هو الطريق الذي نحتاجه. لقد كنا نفعل ذلك طوال السنوات الثماني الماضية... الشيء الوحيد الذي نريده هو إعادة السلام إلى بلدنا"، معربا عن شكره للولايات المتحدة "بصفتها حليفة وشريكة لأوكرانيا".

يذكر أن الحكومة في كييف والدول الأعضاء في "الناتو" يدعون بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت موسكو مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.