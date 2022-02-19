وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون لإرسال مزيد من قواتنا إلى شرق أوروبا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا لـ"تعزيز أمن" أعضاء حلف الناتو، في حال تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وفي أعقاب لقاء جمعه في فيلنيوس مع وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، أكد أوستن: "نتحمل بأكبر قدر من الجدية التزاماتنا أمام الناتو والحلفاء. لقد أرسلنا قوات أمريكية إضافية إلى الشرق لتقوية حلفائنا في الناتو وتم وضع الآلاف في حال الجهوزية للنقل إذا لجأ الناتو إلى إشراك قوات الاحتياط التابعة له".

وكانت موسكو نفت مرارا مسؤوليتها عن تصاعد التوتر في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ليست طرفا في النزاع هناك، ومتهمة السلطات الأوكرانية بالتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك الهادفة إلى تسويته بطرق سلمية.

وفي وقت سابق أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تمثل تهديدا لأحد ولا تخطط لشن عدوان ضد أي بلد، مع أنه لم يستبعد وقوع استفزازات يراد منها إعطاء المزاعم حول خطط روسيا لـ "غزو" الأراضي الأوكرانية قدرا من المصداقية، محذرا من أن محاولة السلطات في كييف حل النزاع في دونباس بقوة السلاح ستكون لها عواقب وخيمة.