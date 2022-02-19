موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني عبر موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني جميع الجامعات

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر الموقع الرسمي الخاص بالنتائج حتى أن يستطيع الطالب من التعرف على النتيجة الخاصة بالطالب، من خلال الاسم الرباعي والرقم الامتحاني الخاص به، ونحن سوف نستعرض عليكم بالسطور القادمة كل ما يتعلق بنتائج القبول الموازي، التي يتم البحث عليها بدرجة كبيرة من قبل موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق، وهذا حتى يتمكن كافة الطلاب والطالبات من التعرف على النتائج الخاصة بهم ويطمئنوا عليها، ومن المقرر أن يتم استلام النتائج بشكل إلكتروني وتنزيلها على هيئة ملفات pdf عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة والاسم والرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

بالفترة الأخيرة وبالتزامن مع الإعلان الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقي عن ظهور نتائج القبول الموازي التي تتعلق بطلاب وطالبات البكالوريا وقبولهم بالجامعات الحكومية في العراق، حرصت وزارة التربية والتعليم القيام بنشر كافة النتائج التي تتعلق بالجامعات والأقسام، كما أنه بإمكانك الاستعلام عنها عن طريق إضافة رقم الجلوس والرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وقد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية والتعرف على موعد الاستعلام عنها بداخل الجامعات العراقية الحكومية، وقد أشار وكلاء وزارة التربية والتعليم أنه من الممكن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر المواقع الرسمية التي اعتمدتها، وعبر الموقع الإلكتروني الذي يضم الكثير من المزايا المتنوعة الأخرى لمساعدة الطلاب والطالبات.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في متابعة مستمرة على نتائج القبول الموازي بالجامعات الحكومية الموجودة بالعراق بشكل إلكتروني من داخل المنزل دون الحاجة للخروج لمنع التزاحم والتكدسات من خلال اتباع هذه الخطوات: