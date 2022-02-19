لافروف لنظيره الفرنسى: أوكرانيا تحشد قواتها على خط التماس فى دونباس

وأضافت الخارجية الروسية -فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن الجانبين جددا التأكيد على أنه لا بديل عن تنفيذ اتفاقيات مينسك من أجل تحقيق سلام دائم فى أوكرانيا.
ولفت لافروف انتباه لودريان إلى أن السبب وراء عدم إحراز تقدم فى تسوية الأزمة الأوكرانية هو إحجام كييف عن تنفيذ اتفاقيات مينسك، ويشمل ذلك ما يتعلق بالحوار المباشر مع ممثلى دونيتسك ولوجانسك، وإقرار الوضع الخاص لدونباس بوصفها جزءًا من أوكرانيا فى الدستور، بحسب الخارجية الروسية.
وذكر بيان الوزارة أن لافروف أخبر نظيره الفرنسى بأن تجاهل الغرب لحقوق روسيا فى مجال الأمن يؤثر على الاستقرار فى أوروبا والعالم بوجه عام.
وأفادت الخارجية الروسية بأنه خلال المكالمة التى جرت بمبادرة من الجانب الفرنسى، واصل الجانبين تبادل وجهات النظر فى ضوء المحادثات التى عقدها الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والفرنسى إيمانويل ماكرون فى 7 فبراير، مضيفة أن لافروف ولودريان بحثا كذلك مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائى ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا إجراء المزيد من الاتصالات السياسية.
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