الطوارئ الروسية: إرسال أول قطار لنقل لاجئى لوجانسك ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسى ألكسندر تشوبريان -بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت- "إن أول قطار مع لاجئى جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك قد غادر بالفعل إلى منطقة فارونيج".

وأضاف تشوبريان: "اليوم أرسلنا أول قطار من روستوف وعلى متنه 500 شخص إلى مركز إقامة مؤقتة فى فارونيج".