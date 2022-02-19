الطوارئ الروسية: إرسال أول قطار لنقل لاجئى لوجانسك ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسى ألكسندر تشوبريان -بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت- "إن أول قطار مع لاجئى جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك قد غادر بالفعل إلى منطقة فارونيج".
وأضاف تشوبريان: "اليوم أرسلنا أول قطار من روستوف وعلى متنه 500 شخص إلى مركز إقامة مؤقتة فى فارونيج".
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