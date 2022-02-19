عاجل.. رئيس برلمان أوكرانيا: قصف روسى على نواب بمدينة نوفولوجانسكوى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بتصريح رئيس برلمان أوكرانيا، بأن قصفا روسيا على نواب وقع فى مدينة "نوفولوجانسكوى".



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بتصريح رئيس برلمان أوكرانيا، بأن قصفا روسيا على نواب وقع فى مدينة "نوفولوجانسكوى". وقالت رئيسة حزب "خادم الشعب" الأوكرانى، إن "روسيا تهاجم بشكل نشط مواقع تابعة لنا فى شرق البلاد".

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