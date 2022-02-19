عاجل- الجيش الأوكرانى ينفى استهداف دونباس بالمدفعية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، كتب القائد العسكرى الأوكرانى على حسابه فى موقع فيسبوك، اليوم السبت: " نشرت وسائل الإعلام الروسية اليوم معلومات حول قصف مزعوم من قبل أوكرانيا لأراضى بالقرب من النقاط السكنية فى منطقة روستوف".
وأضاف: "لم تقم وحدات القوات المشتركة بأى قصف من منظومات المدفعية سواء فى الأراضى المحتلة أو أراضى روسيا".
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه ممثلو جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع المحاذية لمناطق سكنية.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن موسكو قلقة للغاية من التقارير التى تتحدث عن "زيادة حادة فى وتيرة القصف الأوكرانى على إقليم دونباس، باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك".
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