رابط وخطوات استخراج نتائج قبول التعليم الموازي 2022 بجميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التعليم العالي مازالت عمليات البحث مستمرة في هذا التوقيت من قبل الطلاب واولياء الأمور في العراق بشكل عام بشأن التعرف على نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية بجميع المحافظات للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك بالتزامن مع تنويه وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أن نتائج الطلاب سوف تحسم رسميا من خلال الموقع الخاص بوزارة التعليم العالي ليتم استخراج النتائج بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث كان الطلاب قد قاموا بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة خلال الموقع المفعل من قبل الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام الكترونيا عن استخراج نتائج قبول التعليم الموازي 2022 بالجامعات العراقية والرابط المفعل.

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

بدأت عملية مراجعة نتائج الطلاب للقبول الموازي في الجامعات العراقية خلال الأيام الأخيرة بجميع مراكز ولجان المراجعة في كافة انحاء العراق بشكل عام، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج الطلاب أصبحت متاحة بالفعل ليتم اعتمادها وطرحها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ليتم استخراج نتائج الطلاب بسهولة الكترونيا تسهيلا على الطلاب واولياء الأمور استخراج النتائج، حيث اكدت الوزارة ان 22 الف طالب وطالبة قد تقدموا برغبات القبول الموازي والقبول بالجامعات العراقية في جميع المحافظات بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، وذلك بناء على النسب الخاصة بالقبول التي حددتها وزارة التربية والتعليم مسبقا خلال الفترة الأخيرة.

رابط وخطوات استخراج نتائج قبول التعليم الموازي 2022 بجميع الجامعات العراقية

وقد أصبحت نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية متاحة في هذا التوقيت عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم www.dirasat-gate.org موقع الاستعلام عن نتائج الموازي 2021 – 2022 pdf وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الامتحاني مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.