نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر active رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابع مع حضراتكم الان حيث تزايدت إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل معرفة معدلات القبول الموازي، حيث بشكل مؤخرا قد تم الإعلان عن تلك النتائج بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية أثناء عمليات اعلانها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية فى ظل ازمة ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التعليم العراقية على قبول المتطابق عليهم الشروط بالقبول الموازي بالجامعات العراقية، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على وصول أعداد المتقدمين المقبولين على القبول الموازي الى 18 الف طالب وطالبة مع الاعلان ايضاً على وصول أعداد المقبولين بالأعوام الماضية إلى عدد اكثر من 3000 ألف طالب وطالبة للتأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد انتهت من أعمال رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لأجل الاستعداد على إعلان نتائج المقبولين على القبول الموازي الكترونياً سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني، الامر الذي ترتب عليه على الفور ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً على طرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية على توجيه الدعوة أمام الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

تحديد محافظة الطالب

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة

هذا و بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني او غيرها من بيانات جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي