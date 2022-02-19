10 أسباب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم تعرف عليها

هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها الأفراد أثناء النوم وتسبب لهم الإحراج مثل الإفراط في الحركة أو التحدث أثناء النوم وغيرها الكثير ونتحدث هنا عن واحدة من اضطرابات النوم والتي يتعرض لها البعض وتسبب الشعور بالإحراج الشديد وهي سيلان اللعاب أثناء النوم ونتحدث هنا عن أسباب المشكلة وبعض طرق الحل أو العلاج .

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم

قد يشير سيلان اللعاب إلي وجود بعض الأمراض التي تؤدي إلي التنفس عن طريق الفم مما يزيد من إفراز اللعاب وقد يكون بسبب وضعية النوم الخاطئة ونوضح هنا أهم الأسباب وأبرزها

النوم علي جانب واحد طوال فترة النوم وخاصة النوم علي البطن أو الجانب الأيسر .

الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية .

الإصابة بالحموضة وارتجاع المريء .

حساسية الأنف أو التسمم بالمبيدات الحشرية .

التهاب اللوزتين والتهابات الحلق .

مشاكل الفم والأسنان مثل إلتهابات اللثة .

عيوب خلقية في الفم .

تناول بعض الأدوية التي يكون من أثارها الجانبية زيادة إفراز اللعاب مثل بعض الأدوية النفسية والعصبية مثل مضادات الاكتئاب .

بعض الاضطرابات العصبية مثل حدوث شلل في الوجه أو الزهايمر أو الإصابة بالتوحد .

أسباب عرضية أخري مثل الحمل أو الإفراط في تناول النشويات وبعض الأطعمة التي تحتوي علي أحماض .

علاج سيلان اللعاب أثناء النوم

مراجعة الطبيب المختص في حالة الإصابة بالأمراض السابقة .

النوم علي الظهر أو الجانب الأيمن .

سند الرأس أي جعل الرأس في وضع عمودي ليلا عند النوم .

التنفس عن طريق الأنف .

تدليك الوجه بزيت اللافندر .

الاهتمام بنظافة الفم والأسنان .

عدم السرعة أثناء تناول الطعام والمضغ جيدا .

تجنب الأطعمة المليئة والغنية بالتوابل .

محاولة فقد الوزن .

الإقلاع عن التدخين .

زيادة إفراز اللعاب عند الحامل

يعتبر زيادة إفراز اللعاب أثناء الحامل عرض عادي وخاصة أن المعظم من الحوامل تكون زيادة الإفراز عندهن زيادة بسيطة وسرعان ما تنتهي مع الأشهر الأولي من الحمل ولكن هناك القليل من الحوامل من يصاب بزيادة كبيرة جدا في إفراز اللعاب وقد تمتد هذه الإصابة طوال أشهر الحمل لدرجة أن بعضهن يلجأ إلي شرب الكثير من السوائل لتعويض نقصها في الجسم بسبب الإفراز الزائد للعاب وفي بعض الأحيان يصيب الزيادة في إفراز اللعاب المرأة الحامل بالجفاف وللتقليل من هذا ينصح بخفض نسبة النشويات في الطعام والإكثار من البروتينات والتوجه إلي الطبيب المختص للحصول علي أدوية تقلل من إفراز اللعاب عند الحامل .