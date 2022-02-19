مقتل 7 "إرهابيين" في عملية عسكرية شمال شرقي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، مقتل 7 "إرهابيين" شمال شرقي البلاد، في عملية عسكرية ما تزال جارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين السبعة قتلوا خلال "عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بولاية سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة".
وأضافت الوزارة أن العملية التي ما تزال متواصلة "مكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار".
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد شملت المحجوزات "كميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى".
وكانت وزارة الدفاع أعلنت في الأول من يناير أن العمليات التي نفذها الجيش خلال العام 2021 مكنته من تحييد 23 "إرهابيا" واعتقال 222 عنصرا ينتمون إلى جماعات متشددة.
وفي أواخر يناير الماضي، أعلن الجيش الجزائري أن اشتباكا دار في أقصى جنوب الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع النيجر بين وحدة عسكرية ومسلحين متشددين، أسفر عن مقتل اثنين من عسكرييه، أحدهما ضابط برتبة ملازم، بالإضافة إلى اثنين من المسلحين.
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