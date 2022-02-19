عاجل- شرطة أوتاوا : 47 موقوفا خلال فض اعتصام سائقى الشاحنات

وحذّرت السلطات على تويتر من أنّ "كلّ من يتواجد فى منطقة" وسط العاصمة الكندية التى تشلّها الاحتجاجات منذ ثلاثة أسابيع "سيتم توقيفه".
وكانت الشرطة أعلنت أنها استخدمت "مهيّجاً كيميائياً" لتفريق المئات من سائقى الشاحنات "العدوانيين" الذين رفضوا الامتثال لأوامرها بإخلاء الطرق.
وجاء فى تغريدة للسلطات أنّ "المتظاهرين يواصلون سلوكهم العدوانى واستهداف عناصر الشرطة".
وأضافت أنّ المتظاهرين "يرفضون الامتثال لأوامر المغادرة"، مشيرةً إلى أنّها استخدمت "مهيّجا كيميائياً" ضدّهم.
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