عاجل.. بلينكن: أمريكا مستعدة للرد على الاعتداء الروسى فى حال الضرورة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى، أنطونى بلينكن، أن بلاده على استعداد للرد على أى "اعتداء من روسيا" فى حال دعت الضرورة لذلك، مشيرا إلى أن الوضع فى أوكرانيا يتطور وفقا للسيناريو الذى توقعته واشنطن.





وقال بلينكن: "إن الولايات المتحدة واثقة تمامًا من البيانات الاستخباراتية التى تحصل عليها بشأن الموقف بين روسيا وأوكرانيا". وأضاف أن الوضع فى أوكرانيا يتطور وفقا للسيناريو الذى توقعته واشنطن. وقال إن "بلاده على استعداد للرد على أى "اعتداء من روسيا" فى حال دعت الضرورة لذلك". وفى السياق، أشار بلينكن إلى أن بايدن (الرئيس الأمريكى) مستعد دائمًا لمقابلة بوتين إذا كانت هذه الاتصالات تساعد فى تعزيز السلام.

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