تمويل فوري اونلاين 50000 بدون كفيل وبدون رسوم إدارية

متاح الآن الحصول على أسرع تمويل شخصي اونلاين وأيضاً بدون كفيل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث يستطيع المتقدم طلب الحصول على التمويل الشخصي المصغر من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية والذى يتميز بالعديد من المزايا المهمة والتي من ضمنها أنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

تمويل فوري اونلاين 50000 بدون كفيل لدى إمكان

منتجات شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية متوفرة بمزايا تناسب العملاء فاليوم نتحدث عن التمويل الشخصي المصغر والذى يتميز بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن كما أنه متاح الحصول عليه من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان ويتميز هذا التمويل أيضاً بالآتي

يتميز التمويل الشخصي المصغر لدى إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل المصغر لدى شركة إمكان بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

يستطيع أيضاً العميل من الحصول على مبلغ تمويلي يبدأ من 2000 ريال وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة إمكان إلى كفيل أو ضامن.

شروط التمويل الشخصي المصغر لدى إمكان بالسعودية

إمكان وفرت العديد من القروض التمويلية الميسرة وأيضاً المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية كما أنها لا تحتاج إلى كفيل أو ضامن وكذلك لا تحتاج إلى تحويل الراتب الشهري ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة إمكان ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد أن يكون الراغب في طلب التمويل الشخصي المصغر سعودي الجنسية.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم من غير العملاء الراجحي لديهم راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لعملاء مصرف الراجحي يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم المتقاعد لديه راتب شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 25 عام.

طلب التمويل الشخصي المصغر لدى إمكان بالسعودية

قرض إمكان متوفر اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وأيضاً طلب التمويل من خلال التطبيق وما نموذج طلب التمويل.