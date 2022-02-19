طريقة تفعيل باقة زين شباب 199 وإلغائها

باقة زين شباب 199، من أبرز الباقات التي تقدمها شركة زين للاتصالات السعودية، وهي تلبي احتياجات العديد من العملاء. ويمكن الاشتراك فيها في البداية من خلال إرسال الرمز S199 إلى الرقم 959. مع العلم بأن هذه الباقة تتجدد تلقائيا في كل شهر بداية من تاريخ الاشتراك. وهي تمنح لكل المستخدمين 100 جيجا بايت إنترنت تتيصح لهم تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. كما أنها تقدم لهم دقائق مجانية محلية داخل المملكة بشكل لا محدود، وتبلغ رسوم الاشتراك فيها 199 ريال سعودي فقط، وقيمة الضريبة هي 8.95 ريال سعودي. وكذلك تحتسب ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5٪ عندما تصدر الفاتورة الخاصة بالمشترك. وهذا ما جعل شركة زين تعمل على تطوير عروض باقات زين بما يتناسب مع فئات المستخدمين خاصة الشباب منهم. وسنتحدث عن تفاصيل باقة زين شباب من خلال موضوعنا، تابعوا معنا.

باقة شباب زين 199

تجدر الإشارة لمن يرغبون في الاستفادة من باقة زين شباب 199 التي تقدمها شركة زين للاتصالات، بأن هذه الباقة تتمتع بالعديد من المزايا. إذ أنها تمنح للمشتركين 199 دقيقة للاستعمال المحلي بشكل لا محدود، يمكن استخدامها مع جميع أنواع الشبكات في المملكة.

كما أنها تمنح حزمة إنترنت قدرها 95 جيجا بايت إنترنت، كما يمكن أن يستفيد المستخدم من إمكانية تصفح مواقع التواصل بشكل لا محدود.

علاوة على ذلك، فإنّ صلاحية باقة زين للشباب 199 تدوم لمدة أربعة أسابيع، وهي قابلة للتجديد في كل شهر ويحتسب من تاريخ الاشتراك فيها. وقيمة الاشتراك فيها هي 199 ريال سعودي غير شامل لضريبة القيمة التي تمت إضافتها، وفي حال أردت إلغاء أو تعطيل التجديد التلقائي لهذه الباقة. عليك أن ترسل رسالة نصية قصيرة تتضمن الكود CA199 إلى الرقم 959، وستصل رسالة نصية تفيد بنجاح العملية.

طريقة إلغاء باقة شباب 199

بالإضافة إلى ذلك، في حال أردت أن باقة شباب 199 بشكل نهائي، قم بإرسال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن التسجيل CS199 إلى الرقم المخصص من الشركة 959. وبعد لحظات ستصلك رسالة نصية من أجل تأكيد عملية إلغاء الاشتراك. وفي حال واجهت أي مشاكل عليك أن تقوم بالاتصال برقم خدمة العملاء 959 من أجل طرح استفسارك. مع العلم بأنه لا يمكنك تضمين المكالمات الدولية في هذه الباقة، وقيمة الرسالة النصية 0.19 ريال سعودي.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع باقة زين شباب 199 التي تقدمها أكبر شركة للاتصالات في المملكة العربية السعودية.