أصنعي عجينة الكرواسون على أصولها الهشة والطرية ومقرمش زي الجاهزة في المخابز

طريقة عمل عجينه الكرواسون، تحتار ربات البيوت دائماً في اختيار فطار بسيط وصحي يناسب عمل زوجها ويناسب الأطفال أيضاً، وتبحث النساء عن أنواع فطور غير تقليدية لعدم الشعور بالملل لتجربة أنواع أكل أخرى وغير معتادة، ويعتبر الكرواسون من أنواع الفطار البسيطة والغير تقليدية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص منهم الكبير والصغير، وفي هذا المقال سوف نقدم طرق كثيرة ووصفات بسيطة لعمل الكرواسون في المنزل.

طريقة عمل عجينه الكرواسون

يعد خبز الكرواسون من المخبوزات الفرنسية الأصل حيث أنها تملك رائحة وطعم مميز جداً تجعل الكثير من الناس بمختلف أعمارهم يفضلون تناولها، يعتبر الكرواسون فطار صحي ومميز وغير تقليدي ولا يأخذ وقت كبير ولا الكثير من المكونات في تحضيره، في هذا المقال سوف نشرح بالتفصيل طريقة عمل الكرواسون مثل الجاهز تماماً.

لعمل الكرواسون مثل المحلات يجب إتباع مجموعة من الخطوات وإحضار مجموعة من المكونات، وهذه الوصفة عبارة عن:

مكونات عجينة الكرواسون:

عدد ٤ كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب سكر.

نصف كوب زبدة سائلة.

بيضة كبيرة الحجم.

رشة ملح.

معلقتين كبيرتين حليب بودرة.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

كوب من الماء الدافئ.

قالب زبدة بارد جداً، يجب أن تكون الزبدة مجمدة.

خطوات تحضير العجينة الهشة :