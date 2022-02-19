نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي عجينة الكرواسون على أصولها الهشة والطرية ومقرمش زي الجاهزة في المخابز في المقال التالي
طريقة عمل عجينه الكرواسون، تحتار ربات البيوت دائماً في اختيار فطار بسيط وصحي يناسب عمل زوجها ويناسب الأطفال أيضاً، وتبحث النساء عن أنواع فطور غير تقليدية لعدم الشعور بالملل لتجربة أنواع أكل أخرى وغير معتادة، ويعتبر الكرواسون من أنواع الفطار البسيطة والغير تقليدية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص منهم الكبير والصغير، وفي هذا المقال سوف نقدم طرق كثيرة ووصفات بسيطة لعمل الكرواسون في المنزل.
طريقة عمل عجينه الكرواسون
يعد خبز الكرواسون من المخبوزات الفرنسية الأصل حيث أنها تملك رائحة وطعم مميز جداً تجعل الكثير من الناس بمختلف أعمارهم يفضلون تناولها، يعتبر الكرواسون فطار صحي ومميز وغير تقليدي ولا يأخذ وقت كبير ولا الكثير من المكونات في تحضيره، في هذا المقال سوف نشرح بالتفصيل طريقة عمل الكرواسون مثل الجاهز تماماً.
لعمل الكرواسون مثل المحلات يجب إتباع مجموعة من الخطوات وإحضار مجموعة من المكونات، وهذه الوصفة عبارة عن:
مكونات عجينة الكرواسون:
- عدد ٤ كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب سكر.
- نصف كوب زبدة سائلة.
- بيضة كبيرة الحجم.
- رشة ملح.
- معلقتين كبيرتين حليب بودرة.
- معلقة كبيرة خميرة فورية.
- كوب من الماء الدافئ.
- قالب زبدة بارد جداً، يجب أن تكون الزبدة مجمدة.
خطوات تحضير العجينة الهشة :
- يجب أولاً القيام بوضع الخميرة في كوب ونضيف عليها قليل من الماء الدافئ ومعلقة واحدة من السكر ونحرك المكونات بطريقة جيدة ثم نتركها حتى تتخمر.
- ثم بعد ذلك نضع الدقيق في وعاء عميق ونضيف عليه الملح والسكر ونقلبهم بطريقة جيدة، ثم نضع عليهم بيضة واحدة. ونستمر في العجن حتى تختلط جميع المكونات مع بعض وتتجانس.
- نضع بعد ذلك الزبدة السائلة فوق الدقيق ونبدأ بالعجن، بطريقة خلط الزبدة مع الدقيق جيداً حتى تمتزج الزبدة والدقيق مع المكونات الأخرى بطريقة جيدة.
- ثم بعد ذلك نضيف ماء دافئ الي الخليط السابق تدريجياً، مع العجن باستمرار مع إضافة كميات الماء الدافئ على فترات، ونستمر في هذه العملية حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة أيضاً
- ثم نترك العجينة في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة، حتى تتابع العجينة عملية التخمير.
- وقد ذكرنا سابقاً عن طريقة تحضير عجينة لقمة القاضي الهاشة والمقرمشة في البيت.
- باستخدام الشوبك نقوم بفرد قالب الزبدة المجمد على شكل دائرة، ثم بعد ذلك نقوم بفرد عجينة الكرواسون على شكل دائرة كبيرة أيضاً، ونضع الزبدة على العجينة ثم نقوم برق العجينة مع الزبدة باستخدام الشوبك لكي تتشكل لدينا دائرة كبيرة جداً، ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى مثلثات.
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