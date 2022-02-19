متي موعد صرف الدعم السكني 1443و خطوات الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية الوطنية

متي موعد صرف الدعم السكني 1443، بعد أن تم الإعلان عن موعد صرف الدعم السكني 1443 من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، إن برنامج الدعم السكني هو البرنامج الذي تم أطلاقة من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة بهدف مساعدة المواطنين السعوديين الغير قادرين ماديًا من مواطنين المملكة على شراء مسكن، وأسهم هذا البرنامج تقديم الفائدة لعدد كبير من مواطني المملكة المستفيدين من البرنامج، وأُطلق برنامج الدعم السكني في عام 2017م وتمكن من تحقيق النجاح الباهر، حيث انخفضت نسبة العائلات السعودية التي لا تمتلك مسكن بشكل ملحوظ، كما يمكن التعرف علي طريقة الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء والأراضي المجانية.



موعد صرف الدعم السكني 1443

أكدت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بأن الموعد الرسمي لصرف الدعم السكني سيكون في 24 فبراير2022، ومن الجدير بالذكر بأن نظام هذا هو عبارة عن النظام المعمول به كنظام ثابت ولا يتغير إلا في حال حدوث طارئ، إذ تقوم الوزارة بصرف الدعم في كل يوم 21هـ وفي يوم 24م.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية الوطنية

يتم عبر الانتقال إلى موقع سكني الاستعلام عن نتائج التقديم في البرنامج، وتتطلب عملية الاستعلام عن الدعم السكني عبر استخدام رقم الهوية الوطنية اتباع ما يلي من إجراءات:

الانتقال على موقع سكني. ثم لنقر على خيار تسجيل الدخول، وبعد ذلك إضافة رقم الهوية الوطنية. النقر على خيار المربع والذي يتواجد بجانب عبارة أنا لست روبوت. ثم النقر على خيار التالي. النقر على خيار الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على خيار تبويب الاستعلام برقم الهوية. النقر على خيار خدمة التحقق من الاستحقاق. ثم إضافة جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، ومنها: الاسم ورقم الطلب. النقر على خيار الاستعلام، ومن ثم سيتم إظهار النتائج.

أهداف برنامج سكني

يهدف برنامج سكني إلى تحقيق دعم الأسر المحتاجة، وهي العائلات السعودية التي تتوافق مع شروط وزارة الإسكان، ومن ثم أهمها المطلقات والأرامل، ثم يهدف البرنامج إلي تحقيق العدالة في المجتمع في توزيع الدعم، حيث يسعى من خلال هذا الدعم، إلى الإتباع لطريقة يمكن من خلالها تلبية رغبات أفراد المجتمع، المحتاجين وتوفير السكن المناسب لهم، والمراعاة لاختلاف الطبقات في المجتمع.