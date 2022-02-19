نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا تسجيل الدخول الموقع الرسمي وإنشاء حساب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تضم معظم الخدمات داخل المملكة العربية السعودية، فالحصول على خدمة ما يتطلب تسجيل دخول توكلنا، أو تسجيل جديد لمن لم يسبق له إنشاء حساب في تطبيق توكلنا، لذلك تحديث توكلنا أمر في غاية الأهمية لما له من تأثير كبير على تفعيل الحساب والاستفادة بالخدمات المتاحة، حيث أنه منذ إطلاق التطبيق قدم العديد من الخدمات بما فيها استعراض الوضع الصحي، والمخالفات المرورية، وإصدار التصاريح وغيرها، وأصبح تثبيت توكلنا على الجوال أمر هام لإبراز الحالة الصحية عند التواجد في الأماكن العامة والتجمعات والمصالح الحكومية.

توكلنا تسجيل الدخول

منذ إطلاق توكلنا وقد أتاح لكل فرد يعيش داخل المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول، سواء كان مواطن أو مقيم بغض النظر عن العمر، كذلك لم يشترط رب الأسرة أو الفرد الأعزب، بل إنه يستطيع أي فرد تنطبق عليه الشروط تسجيل جديد في توكلنا بحساب مستقل، كما أتاح لمن ليس لديه بطاقة هوية التسجيل من خلال رقمه في سجل الأسرة، ولكن في هذه الحالة يلزم تعريف رقم الجوال ورقمه في سجل الأسرة في أبشر، وذلك من خلال تزكية أحد المسجلين في أبشر.

تسجيل موقع توكلنا الرسمي

يتطلب توكلنا تسجيل الدخول في موقع توكلنا الرسمي المرور بالخطوات التالية:

انتقل إلى رابط التسجيل في توكلنا tawakkalna.sdaia.gov.sa. اختر مواطن أو مقيم، زائر أو خليجي. أدخل بيانات الهوية وتاريخ الميلاد المطلوبة. انقر بالموافقة على الشروط والأحكام. أو حدد الجنسية ونوع الهوية وغيرها من البيانات إذ1ا كنت زائر أو خليجي. اضغط على عبارة التحقق ثم تسجيل توكلنا.

توكلنا تسجيل جديد

ما زلنا نتابع معكم متابعي موقع ثقفني طريقة التسجيل في توكلنا لمن ليس لديه حساب مفعل في التطبيق، لهذا تكمن طريقة تسجيل جديد في توكلنا في الخطوات التالية:

حمل تطبيق توكلنا على جوالك المحمول. افتح تطبيق توكلنا بعد الانتهاء من التثبيت. اختر تسجيل مستخدم جديد توكلنا. سجل كافة البيانات المطلوبة. أدخل رمز التفعيل المرسل عبر رقم الجوال حتى يتم تفعيل حساب توكلنا. حدد موقع الإقامة ثم أجب عن الأسئلة الصحية المطروحة. حدد التابعين أو المكفولين في نفس موقع الإقامة.

تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر

طريقة التسجيل السابقة في توكلنا تصلح لمن لديه حساب في ابشر، ولكن في حالة عدم وجود حساب مفعل في أبشر يلزم تعريف رقم الجوال من خلال حساب أحد المسجلين في أبشر، وهي تعد أحد الخدمات التي توفرها منصة أبشر، وذلك بالطريقة التالية:

الدخول إلى منصة أبشر أفراد. الانتقال إلى تبويب خدمات منها خدمات ثم الخدمات العامة. النقر على خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا. العمل على تسجيل رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. استقبال رمز التحقق على رقم الجوال، وبعد اكتمال خطوات تعريف رقم الجوال تستطيع التسجيل في توكلنا.

وبذلك يستطيع الفرد الذي ليس لديه حساب في ابشر التسجيل في توكلنا، ومن ثم تسجيل الدخول والاستفادة بالخدمات المتاحة.