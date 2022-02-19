نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي مع بليز بيتزا وخصومات تصل إلي 15% عند الشراء بمبلغ 90 ريال أو اكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي مع بليز بيتزا من اهم واحدث عروض البطاقات التي تم إطلاقها بالتعاون مع بليز بيتزا في خلال هذه الأيام مع بداية الشهر الحالي. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض العروض علي السيارات والمنتجات التمويلية أيضا التي تناسب جميع المواطنين وتعمل علي تلبيه جميع احتياجاتهم الشخصية. ومن اهم هذه العروض والمنتجات عرض بطاقات الراجحي الحصرية في ومعرفه اهم مميزات العروض وكيفيه الحصول عليها بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن برنامج سداد المديونية من الراجحي بمميزات غير مسبوقه في يناير وكيفيه الحصول عليه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه الخصومات علي البيتزا واهم الشروط التي اعلن عنها المصرف . كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي العروض بالتفصيل.

عروض الراجحي مع بليز بيتزا

اعلن مصرف الراجحي عن إطلاقه لعده عروض جديده والتي شملت عروض الراجحي مع بليز بيتزا بخصومات رائعه ومثيره. بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن المصرف عن المستفيدين من العروض وهم جميع حاملي بطاقات الراجحي الائتمانية. كما اعلن المصرف أيضا عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 1 فبراير 2022 وتنتهي في 31 مارس 2022. واعلن المطعم بليز بيتزا أيضا علي أن الخصومات علي جميع أنواع البيتزا بالمطعم.

شروط عروض الراجحي

كما اعلن المصرف أيضا عن اهم شروط العروض بالتعاون مع بليز بيتزا التي تم الإعلان عنها. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

تطبق العروض علي السلع الغير منخفضه.

يتم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالبائع.

حد ادني المبلغ للاستفادة من العروض وهو 90 ريال للحصول علي 15%.

لا يتم تطبيق العروض عند الشراء من خلال المتاجر الإلكترونية.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض الراجحي مع بليز بيتزا. وذلك عبر استخدام احد بطاقات الراجحي الائتمانية ومسبقه الدفع عند الشراء من احد مطاعم بليز بيتزا. كما اعلن المصرف انه يجب أن يتخطى مبلغ الشراء 90 ريال للحصول علي الخصومات.