نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف منحة البطالة الجزائر 2022 شروط الاستفادة من العاطلين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملف منحة البطالة الجزائر 2022، وشروط الاستفادة من منحة البطالة 2022 من أهم الأمور التي يبحث عنها الناس في الجزائر في الأيام الأخيرة. وكان وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة قد صرّح بأنه قد تم وضع أسماء البطالين المسجلين في وكالة التشغيل في منصة رقمية. وسيتم الاتصال بهم بالتدريج من أجل تحديد مواعيد تقديم ملف منحة البطالة، وسيبدأ العمل بهذه المنصة بداية من تاريخ 25 فيفري الحالي. وسيتم استقبال كل الطلبات من طرف وكالات التشغيل. مع العلم بأنّ كل الشباب المعنيين بالمنحة ستصرف لهم منحة البطالة ابتداء من شهر مارس القادم. وستستمر إلى أن يحصل على عمل خاص به في القطاع العام أو الخاص للحكومة الجزائرية. وسنتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني الإخباري عن الموضوع بشكل مفصّل، تابعوا معنا.

ملف منحة البطالة الجزائر 2022

يستعلم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن ملف منحة البطالة الجزائر 2022. ويستفسرون أيضا عن شروط منحة البطالة 2022 وقد كثر البحث عنه في الساعات الأخيرة من طرف الشباب البطالين حاملي الشهادات الجامعية. وكذلك حاملو الشهادات المعادلة منذ أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن منحة البطالة 2022. وبهذا تكون الجزائر أول دولة تقدم على هذه الخطوة في العالم العربي.

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022

تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة البطالة في الجزائر تبلغ حوالي 15 بالمئة، وأدنى حد للأجوز تبلغ قيمته عشرون ألف دينار جزائري. أي ما يعادل 125 أورو، وهذا يعني أنّ هذه المنحة تساوي أكثر من نصفه، مع العلم بأنّ كل مستفيد من منحة البطالة في الجزائر 2022 سيصرف في حسابه البنكي مبلغ مالي شهريا يصل إلى 13000 دينار جزائري. وهذه هي أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين للاستفادة من المنحة:

يجب أن يكون الراغب في الاستفادة من منحة البطالة حاملا للجنسية الجزائرية، كما يجب أن يكون سنه من 19 عاما إلى 40 سنة. يتوجب أن تكون المرة الأولى التي يقوم بالتقديم فيها لوكالة التشغيل كطالب للعمل في فترة لا تقل عن ست أشهر. وأيضا يجب ألا يكون موظفا وليس له أي دخل مادي. أن تكون وضعيته تجاه الخدمة الوطنية مبررة، إما أن يكون قد اجتازها أو يقدم وثيقة تثبت إعفاءه منها.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، لا يجب أن يكون الشخص مسجلا في مؤسسة خاصة بالتكوين المهني والتعليم العالي. وفي حال كانت المرأة متزوجة. لا يجب أن يكون زوجها موظفا في القطاع العام أو الخاص من أجل أن تستفيد من المنحة. كما لا يجب أن يكون مستفيد من الأجهزة العمومية لتوسيع النشاطات والإدماج المهني والدعم الاجتماعي في الجزائر.

بهذا نصل إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع ملف منحة البطالة الجزائر 2022. ولا بد من أن ننوّه إلى أنه لحد الساعة لم يصدر أي جديد بخصوص الأوراق المطلوبة من أجل الاستفادة من المنحة. ولكن من المرجّح أن يطالب المواطنون بإحضار نسخة عن شهاداتهم الجامعية. وشهادة تسجيل في وكالة التشغيل التابع لها، ونسخة عن بطاقة التعريف، وبطاقة الإقامة وشهادة تثبت عدم العمل.