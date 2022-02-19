منعاً للاستغلال.. كيفية حذف جميع صورك على تطبيق انستجرام

يسعى الكثير من مستخدمي تطبيق انستجرام إلى التخلص من الصور الخاصة بهم على التطبيق، وذلك لعدم استغلالها بشكل سئ في حالة تعرضهم للاختراق أو سرقة البيانات الخاصة بهم، حيث يوجد طريقة غير مباشرة لحذف صور التطبيق وذلك من خلال حذف الهاش تاج، حيث يتمثل الحل الأقرب لجميع المستخدمين من خلال تلك الطريقة الرائعة، وبعدها يمكنك إزالة جميع الصور التي تحتوي على علامة التصنيف، وسوف نوضح العديد من التفاصيل الهامة عن طريقة حذف الصور على التطبيق.

طرق حذف صورك على تطبيق انستجرام

يمكنك حذف الصور من خلال القيام بتحديد إحدى الصور التي تريد حذفها، ثم اضغط على القائمة وحدد Edi، وأضف علامة تصنيف غريبة لا يستخدمها أي شخص آخر، ثم احفظ التغييرات، وافعل تلك الخطوات مع جميع الصور التي تريد إزالتها، وابحث بعدها على الهاش تاج الخاص بك، وسيتم تحديد جميع هذه الصور، وبذلك يمكن حذفها من مكان واحد.

يمكنك أيضا استخدام ميزة الحذف مؤخراً، حيث أنها ستمنح فرصة في تطبيق انستجرام 30 يوماً عند نيتهم لحذف الصور، ولكنها ستظهر للمستخدمين الآخرين على أنها قد حذفت بالفعل، ويمكن الحذف من خلال عدد من لخطوات البسيطة والسهلة للغاية، وذلك من خلال فتح التطبيق على الهاتف الخاص بك، واضغط على أيقونة الملف الشخصي في أسفل اليمين، ثم قم بالضغط على الصورة التي تريد حذفها، سيتم بعدها فتح الصورة، اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في أعلى يمين الصورة، ستظهر قائمة اضغط على خيار الحذف، وسوف يظهر مربع حوار لتتم عملية التأكيد، اضغط مرة أخرى على الحذف، وهناك خيار أرشيف، وهذا يمكن استخدامه لإخفاء الصور الخاصة بك عن الآخرين بدلاً من حذفها من الحساب الخاص بك.

وفي نهاية المقال نكون قد كشفنا لحضراتكم كيفية حذف الصور على انسجرام، وخاصة بعد ارتفاع أعداد المشاركين عليها خلال الفترة الأخيرة، وحرصاً من العديد من المتابعين على التطبيق وخوفاً منهم على اختراق صورهم وابتزازهم خلال الفترة القادمة، قدمنا لهم هذا الموضوع الهام عبر موقع ثقفني من أجل اتباع الخطوات وحذف الصور أو أرشفتها.