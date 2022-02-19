أستلم تمويل شخصي فوري خلال 30 دقيقة وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

تمويل شخصي من بنك الراجحي ويعتبر من اكبر وأفخم المؤسسات المشهورة بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل فوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة ويحصل البنك علي ثقة عالية من عملائه، حيث يوفر بنك الراجحي دعم كامل للشباب والنساء لتوفر فرص عمل لهم وتوفر حياة افضل ومعيشة ميسرة، ويستطيع العميل الحصول علي التمويل دون الحاجة لذهاب أي فرع لبنك الراجحي ويحصل علي التمويل خلال 30 دقيقة فقط وبأطول فترة سداد تتناسب مع الدخل الشهري الخاص بك، لذلك سوف نقدم لكم الشروط والأوراق المطلوبة والحصول علي التمويل من خلال الموقع الالكتروني لمصرف الراجحي.

اهم الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل من بنك الراجحي

اصبح متاح الحصول علي قرض شخصي من مصرف الراجحي بالتقسيط الميسرة وبدون كفيل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويقدم البنك الخدمات المالية جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات يصل المبلغ التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي بدون ضمانات وبالتقسيط علي 5 سنوات، ولكن هناك بعض الشروط والأوراق الواجب توافرها للتمكن من الحصول علي التمويل وهي: