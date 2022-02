نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة Call of Duty: Mobile الجديدة 2022 تثبيت كول أوف ديوتي موبايل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Call of Duty: Mobile الجديدة 2022 هي أحدي الألعاب الإلكترونية بخاصية القتال الاستراتيجية . يبحث العديد من عشاق تلك اللعبة عن طريقة تثبيت Call of Duty: Mobile علي هواتف أندر رويد . كما أن تثبيت كول أوف ديوتي موبايل الجديدة تميزت بالعديد من الإضافات التي تمت عليها . خاصة بالأدوات والقدرات المستخدمة في عمليات القتال كذلك يتميز تثبيت كول اوف ديوتي موبايل للأندرويد لها . متطلبات بسيطة للغاية يتم توفيرها علي . الهواتف للاستمتاع باللعب بعد الحصول علي النسخة الجديدة من كول أوف ديوتي موبايل الجديدة . وعبر سطور مقال اليوم سنتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالنسخة الجديدة من اللعبة .

لعبة Call of Duty: Mobile الجديدة والأحداث التي تدور داخلها

تتعدد نسخ لعبة كول أوف ديوتي فمنها نسخة Call of Duty:Black Ops وغيرها من نسخ اللعبة ولكن كافة النسخ تشترك . في أحداث متشابهه إلي حد ما ولكن هناك بعض الاختلافات الخاصة بكل نسخة علي حدا . كما أن تثبيت لعبة Call of Duty Warzone للأندرويد أو غيرها من النسخ . يجب عليك القيام بتخطي كافة صراعات اللعبة لكي ما تبقي علي قيد الحياة . وذلك عن طريق توفير كميات الأسلحة اللازمة داخل اللعبة بجانب الملابس الخاصة بمراحل القتال . تلك الملابس تساعد أي لاعب للبقاء حياً والتغلب علي كافة الفرق المشاركة في القتال . كذلك يحتم علي اللاعب في حالة تثبيت Call of Duty: Mobile وأثناء اللعب أن تكون هناك خطة تم وضعها للتغلب علي الفرق المضادة . له في القتال في لعبة كول أوف ديوتي .

متطلبات ومواصفات لعبة Call of Duty: Mobile الجديدة لنجاح تثبيت اللعبة

تم وضع بعض المتطلبات الخاصة في تثبيت call of duty: mobile uptodown علي كافة الهواتف الحديثة . لكي ما يتم تشغيل اللعبة بشكل أفضل ونتعرف علي تلك المتطلبات في لعبة كول أوف ديوتي الجديدة كالآتي :-

تثبيت Call of Duty: Mobile الجديدة علي هاتفك يتطلب نظام تشغيل هاتف لا يقل عن إصدار 4.3 . كذلك من الضروري توفير مساحة تخزين داخلية للهاتف لا تقل عن المساحة الموضحة علي المتاجر الرسمية . كما يتم توفير مساحة داخلية فارغة خاصة بالذاكرة العشوائية أيضاً كما هو موضحاً بالمتجر . تعمل اللعبة علي كافة الهواتف الذكية الحديثة الأند رويد و أيفون و هواوي .

خطوات تثبيت كول أوف ديوتي موبايل الجديدة

يتم تسجيل الدخول علي أي متجر من المتاجر الرسمية المعتمدة للشركة المنتجة .

كما يتم البحث في المتجر من مربع البحث عن تثبيت كول اوف ديوتي موبايل للأندرويد .

. كذلك من الضروري أذأ ما كان هناك سعر محدداً علي المتجر خاص باللعبة يجب أن يتم دفعه .

بعد القيام بدفع قيمة لعبة كول أوف ديوتي موبايل الجديدة يتم الضغط علي زر تثبيت .

أهم مميزات تثبيت لعبة Call of Duty Warzone للأندرويد

تتشابه المميزات في اللعبة مع نسخة call of duty: mobile uptodown وغيرها من المميزات . فهي يتم لعبها مع كافة عاشقي اللعبة علي مستوي العالم والدخول في فرق متحدة للتغلب علي فرق أخري . كما أن لعبة كول أوف ديوتي موبايل الجديدة في حالة لعبها علي الكمبيوتر طرحت الشركة برامج محاكي لكي ما تتوافق مع النسخ الخاصة بالهواتف . كذلك من ضمن مميزات تثبيت كول اوف ديوتي موبايل للأندرويد تحتوي علي تقنية جرافيك عالية الوضوح تجعل تجربة لعبة أكثر من رائعة . كما بجانب التنوع المتعدد في الأسلحة الحديثة المستخدمة في النسخة الجديدة . وبفضل المؤثرات الصوتية الحديثة تجعل اللعبة أكثر واقعية .

لعبة Call of Duty: Mobile الجديدة لكي ما يتم التمتع بالمزايا المتعددة للنسخة الأخيرة يجب أن يتم توفير . المتطلبات الخاصة بهواتف أند رويد أو أيفون لكي ما يتم تشغيل اللعبة بشكل أفضل والتمتع بتجربة اللعبة الجديدة .