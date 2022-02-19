أثار تعاطف جمهور الكرة الإنجليزية.. هذه قصة طفل سويندون تاون

تابع جمهور الكرة الإنجليزية خلال الأسبوع الجاري، واحدة من القصص الإنسانية التي تثبت أن كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، بطلها مشجع لسويندون تاون، أحد فرق دوري الدرجة الثانية، يدعى جو ويبلغ من العمر 6 أعوام.

بدأت القصة عندما قرر جو كتابة رسالة إلى النادي على ورقة ممزقة يقول فيها: "أمي لا تستطيع الذهاب إلى مباريات سويندون تاون، لأنها لا تملك مالا كافيا لشراء الطعام ودفع ثمن وجبتي المدرسية. أنا أحب الفريق وقريبا سأكون في الملعب لمتابعته".

رسالة جو كانت مرفقة بـ26 بنسا، أوضح الصغير أنها من أجل مهاجم الفريق الإنجليزي هاري مكيردي الذي "يحبه كثيرا".

ونشر سويندون تاون رسالة جو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقا: "نود حقا الاتصال بجو لكن ليس لدينا عنوانه. إذا أدرك أي شخص الكتابة أو اعتقد أنه يعرف من يكون جو، نتمنى أن يراسل النادي".

واكتسحت قصة "طفل سويندون تاون" منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التعاطف الواسع مع جو وأسرته، لتبدأ حملة تبرعات مع إعلان البعض رغبتهم بالتكفل بطعام العائلة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سويندون أدفرتيزر" المحلية، جمع مشجعو الفريق قرابة 10 آلاف جنيه إسترليني من أجل جو، في أعقاب إعلان أحد المشجعين، ويُدعى مارك بيفان، عن حملة تبرعات للمشجع الصغير تهدف إلى جمع ألف جنيه إسترليني فقط.

وأوضح بيفان أن جمهور "سويندون تاون" يأملون مشاهدة جو وأسرته داخل الملعب وهم يتابعون مباريات فريقهم المفضل، مؤكدا أن التبرعات المجموعة من أجل المشجع الصغير أرسلت إلى النادي، الذي يسعى للوصول إلى جو.

وفي تصريحات إعلامية، أوضح مدرب الفريق الإنجليزي بن غارنر، أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى جو، مشيرا إلى أن "كرة القدم يجب أن تكون للجميع، ويجب أن نتأكد من أننا لا نضغط ماديا على محبي اللعبة".

كما أعلنت إحدى شركات النقل الشهيرة بإنجلترا، أنه في حالة الوصول إلى جو، ستتكفل بمصاريف انتقاله إلى ملعب ناديه المفضل "كاونتي غراوند".