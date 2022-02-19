نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية نستعرضها الان فى ظل ارتفاع مؤشرات البحث على جوجل حول التعرف على تلك النتائج بعد التأكيد على إعلان تلك النتائج الكترونياً بتفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي لأجل تلك المهمة التي جاءت أمام جميع الطلاب فى ظل ازمة انتشار وباء كورونا المستجد بالبلاد، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان بمنتهى السهولة طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل الان

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي واحدة من الأمور التي يتزايد حولها الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل بعدما ان تم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي أصبحت معلنة الآن على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه البحث يتزايد إلى معدل كبير لأجل الحصول على تلك النتائج، حيث سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية الإمكانيات المتعلقة بالحصول والاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل مبسط وسهل للغاية بعد الإعلان عن رفع نتائج القبول الموازي على مستوى كافة المحافظة العراقية على شكل ملفات pdf عليه البحث يتزايد فى الفترة الاخيرة حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو خطوات نبدأ الان فى استعراضها أمام حضراتكم عبر الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما أشارت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على الانتهاء من أعمال رفعها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور ادخال اسم ورقم الامتحاني الخاص بالطالب بالشكل الصحيح داخل الايقونات المخصص لها على تدوين بيانات الطالب

النقر على ايقونة عرض النتيجة على ان تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf مع العلم على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم الحصول عليها فور مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج