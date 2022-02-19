برنامج دعم ريف يعلن عن شمول 11 مشروع ضمن في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

دعم ريف البرنامج الحكومي التابع لوزارة البيئة والمياه الزراعية بالمملكة العربية السعودية أعلن اليوم السبت 19 فبراير 2022 الموافق 18 رجب 1443هـ عن شمول 11 مشروع وقطاع في المنطقة الشرقية يضمها البرنامج وقد صدر ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين من الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر والذي قال فيه المواطن ” ماهي المشاريع التي يشملها برنامج دعم ريف بالمنطقة الشرقية ؟”.

برنامج دعم ريف الحكومي يشمل 11 مشروع

في نفس السياق السابق ذكره فإن برنامج ريف الحكومي طرح أسماء المشاريع والأنشطة المشمولة بالدعم 1443، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا مشروع منتجات الألبان ومشتقاته.

كذلك مشروع صناعة الخيوط الصوفية.

أيضًا كافة الصناعات الجلدية المحلية.

كما يضم البرنامج منتجات الثروة السمكية.

كذلك صناعة الخل.

أيضًا صناعة المربات.

كما يشمل صناعة تجفيف الفواكه.

صناعة السدو.

أيضًا دعم منتجات زيت التين الشوكي.

كذلك منتجات النحل والعسل مشمولة بدعم ريف.

في النهاية يضم دعم ريف كافة الحيازات المتوسطة واصغيرة.

تعريف برنامج دعم ريف Reef بالسعودية

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج ريف الحكومي بالمملكة العربية السعودية تم تدشينه من قبل وزارة البيئة والمياه الزراعية بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية الزراعية ورفع مستواها، كذلك لدعم صغار المزارعين من خلال رفع مستوى معيشتهم والذي بدوره يؤدي لتحسين مستوى القطاع الزراعي الريفي بالسعودية، ويتم ذلك عن طريق تقديم دعم مالي مباشر إضافة لتقديم برامج زراعية متطورة للمزارعين بعد مراجعة طلباتهم والتي يتم تقيمها من قبل برنامج ريف على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك وبعد مراجعة استيفاء الشروط من قبل البرنامج، ومن ثم يتم حصول الأسر المتقدمة للدعم على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية التسجيل ببرنامج ريف بالمملكة 2022

لراغبي التسجيل في برنامج ريف Reef اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني ريف بالسعودية reef.gov.sa.

بالسعودية يلي ذلك النقر على أيقونة طلب دعم .

. كذلك يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها في الخانات بشكل صحيح.

أيضًا قم بكتابة رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، ثم الضغط على أيقونة التالي.

في النهاية سيتم تفعيل حساب المستفيد للقبول في الدعم الريفي الحكومي.

شروط القبول في برنامج ريف السعودية 1443هـ

في الختام نوضح أبرز شروط برنامج ريف الحكومي لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة بالترتيب التالي: