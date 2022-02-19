نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ وتوقيت موعد نزول وصرف إيداع الضمان المطور استعلام تسجيل دخول بالنفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاريخ وتوقيت موعد نزول وصرف إيداع الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والاستعلام عن حالة طلب واستعلام وتسجيل دخول الضمان المطور بالنفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa للاستعلام ومعرفة أين صار حالة الطلب، وهل ما زال تحت الدراسة أو تم قبول الأهلية أو رفضها، كلها من الأمور التي تهم قطاع عريض من مواطني المملكة سواء عائل الأسرة أو الأفراد المستقلين الذين قاموا بالتسجيل الجديد أو من قاموا بالتسجيل للانتقال من الضمان القديم إلى برنامج الضمان المطور الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي 2021.

تاريخ وتوقيت موعد نزول وصرف إيداع الضمان المطور والقديم

أما عن توقيت وتاريخ موعد صرف ونزول راتب الضمان الاجتماعي في السعودية والخاص بشهر شعبان فمن المقرر حسب ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من المقرر أن يتم نزول راتب الضمان لشهر شعبان في ضباح يوم الخميس 30 من شهر رجب 1443هـجريا، الموافق يوم 3 مارس 2022 ميلادياً، وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم، أما عن تاريخ نزول إيداع مستحقي الضمان المطور للدفعة الجديدة، فمن المتوقع الانتهاء من دراسة طلبات الدفعة الجديدة التي ستصدر خلال عدة أيام قليلة، وسيتم التواصل مع المسجلين الجدد من خلال إرسال رسائل نصية تفيد بقبول أهليتهم لاستحقاق معاش الضمان المطور.

طريقة التسجيل في الضمان المطور عن طريق النفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa أو تسجيل جديد

الدخول على حساب المستفيد عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. أو يمكن الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa“، وعمل حساب جديد. يبدأ المستخدم بالحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

كيف اسجل في الضمان المطور برقم الهوية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

كما يمكن التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة مباشرة لمن لا يمتلك حساب على النفاذ الوطني الموحد، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

طريقة الاستعلام عن حالة طلب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa

يتم الاستعلام عن حالة الطلب والتأكد من حالة الأهلية وطريقة التوثيق للتابعين، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة حساب المستفيد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تسجيل الدخول إما من خلال نفاذ الوطني، أو حساب المستفيد، وذلك على رابط منصة الحماية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الطلبات.

سيظهر لك رقم الطلب وتاريخ التسجيل وعلامة العين.

اضغط على رمز العين.

يظهر لك تفاصيل طلبك وستظهر لك حالة طلبك، وعدد التابعين، وإذا ما كان جاري التحقق أو مؤهل أو غير مؤهل.

لمزيد من التفاصيل تابع الفيديو السابق.

طريقة تقديم تذكرة اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

زيارة حسابك في الضمان المطور .

. الضغط على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

القيام بإنشاء تذكرة جديدة.

اختار برنامج الدعم “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

اختيار أيقونة رفع الطلب.

كتابة نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

الحالات سيتم استبعادها من الضمان المطور بعد 6 أشهر

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستفادة من برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والفئات التي سيتم استبعادها من استحقاق راتب الضمان المطور، أما عن الفئات التي سيتم استبعادها فهم الفئات التالية:

إذا كان دخل الأسرة أعلى من الحد المانع لاستحقاق دعم الضمان المطور.

من يقيم بأحد دور الإيواء أو العلاج التي تكفلها الحكومة السعودية.

الفئات التي تتخلف عن القيام بتحديث بياناتها، مما يستوجب نوقف صرف الراتب لجين القيم بتحديث البيانات.

الخالات التي تتخلف من مستحقي النظام القديم عن التسجيل في النظام المطور الجديد خلال المهلة المُحددة، يستوجب ذلك توقف الراتب عنه بشكل نهائي.

الرقم المجاني الموحد للضمان الاجتماعي وطرق التواصل

رقم الضمان الاجتماعي الموحد: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777 الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

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