مصر.. القبض على "طبيب الكركمين"

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن أجهزة الأمن تلقت العديد من البلاغات التي تتهم الصيدلي أحمد أبو النصر بالترويج عبر إعلانات تليفزيونية لمواد وأعشاب ووصفات علاجية بدعوى العلاج بالكركمين بدون الحصول على التراخيص اللازمة مما يعرض حياة الناس للخطر في حال الاستجابة لوصفاته.

وأوضح المصدر أن مباحث المصنفات جمعت التحريات اللازمة عن المتهم واستعلمت من الجهات المختصة في وزارة الصحة وتبين لها عدم حصوله على ترخيص بالإعلان عن الوصفات العلاجية التي يروج لها عكس ما يدعي.

وأشار إلى أنه تم استهداف الصيدلي المذكور بمأمورية أمنية في مقر إقامته بمدينة الشيخ زايد في الجيزة والقبض عليه حيث ضبط رجال الأمن بحوزته مجموعة من الأدوية والوصفات العشبية غير المرخصة وتم تحريزها وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق.

وقد عبر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سعادتهم بنبأ القبض على طبيب الكركمين نظرا لإعلاناته الكثيفة عن وصفات علاجية مجهولة وقال البعض إن هذا الحدث تأخر كثيرا وأنه كان يجب القبض عليه منذ ظهوره قبل سنوات نظرا لخطورة ما يفعله حسب وصفهم.

وقال بعض المغردين "أخيرا خلصنا.. وهنتفرج على التليفزيون بدون إعلانات كركمين كل دقيقتين".