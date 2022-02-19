عاجل.. الأمن والتعاون الأوروبى تسجل 1500 خرقا لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ودخل الصراع الروسى- الأوكرانى، مرحلة جديدة بعد أحداث الساعات الماضية من قصف مدفعى واستهدافات عسكرية بين الجيش الأوكرانى والأقاليم الانفصالية شرق البلاد، ما ينذر باشتعال فتيل حرب عالمية ثالثة، وسط حالة الاستقطاب الدولى للأحداث الجارية.

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