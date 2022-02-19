إصابة وزير الزراعة الإسرائيلى بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال فورير فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سيفتتح الأسبوع الدولى للزراعة غدا فى دبى والذى دُعيت إليه للتوقيع على مجموعة واسعة من الاتفاقيات جنبا إلى جنب مع اجتماعات مع نظرائى من جميع أنحاء العالم، بدونى".

وتابع: "لسوء الحظ تم تشخيص إصابتى بكورونا وستمثل مكانى مديرة مكتبى نعما كوفمان فاس، بينما سأكون أنا فى حجر صحى".

وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 12562 إسرائيليا بكورونا، وهذا هو أقل معدل إصابات يومى منذ الرابع من يناير الماضى.