مجموعة السبع تعرب عن قلقها بشأن الحشد العسكرى الروسى قرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم السبت، عن قلقهم البالغ إزء الحشد العسكرى الروسى قرب حدود أوكرانيا، وقالوا إنهم "لم يروا أى دليل" على أن روسيا تقلص نشاطها العسكرى هناك، مؤكدين فى الوقت نفسه استعداد بلادهم للحوار مع روسيا.





وفى بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم الطارئ فى ميونخ بشأن أزمة أوكرانيا، قال وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى: "ندعو روسيا إلى اختيار طريق الدبلوماسية، وتهدئة التوترات، وسحب القوات العسكرية بشكل جوهرى من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا والالتزام الكامل بالتعهدات الدولية".

كما أعرب الوزراء عن قلقهم بشكل خاص إزاء "الإجراءات التى اتخذتها "الجمهوريتان الشعبيتان دونيتسك ولوجانسك" المعلنتان من جانب واحد، والتى يجب أن يُنظر إليها على أنها تمهد الطريق للتصعيد العسكرى. نحن قلقون من إمكانية استخدام الحوادث المدبرة ذريعةً لتصعيد عسكرى محتمل"، بحسب ما جاء فى البيان الذى نشرته الخارجية الألمانية على موقعها الإلكترونى.

وطالب وزراء الخارجية روسيا باستخدام نفوذها على الجمهوريتين، دونيتسك ولوجانسك، لدفعهما إلى "ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد".

ومع ذلك، أكد الوزراء استعداد بلادهم للحوار مع روسيا حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الأوروبى وخفض المخاطر والشفافية وتعزيز الثقة والحد من التسلح، كما كرروا التزامهم بإيجاد حل سلمى ودبلوماسى للأزمة الحالية، معربين عن أملهم فى أن تنخرط روسيا فى الحوار بشكل بناء.

وفى الوقت نفسه، حذر وزراء خارجية مجموعة السبع روسيا من عواقب أى عدوان عسكرى ضد أوكرانيا، قائلين: "فى حين أننا على استعداد لاستكشاف حلول دبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، يجب ألا يكون لدى روسيا شك فى أن أى عدوان عسكرى آخر ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، تشمل العقوبات المالية والاقتصادية على مجموعة واسعة من الأهداف القطاعية والفردية التى من شأنها أن تفرض تكاليف صارمة وغير مسبوقة على الاقتصاد الروسى"، مشيرين إلى أن بلادهم ستتخذ "تدابير تقييدية منسقة" فى حال حدوث أمر كهذا.