مشاهد مروعة لاصطدام أكثر من 100 سيارة فى بريطانيا بسبب العاصفة يونيس

جدة - نرمين السيد - وحسب ما وثقته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أظهر مقطع مصور عددا كبيرا من السيارات فى حالة تحطم كامل عقب حادث على طريق إلينوى السريع.

وقد أصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات، بسبب العاصفة "يونيس".

وأصدرت مجموعة من شبكات السكك الحديدية البريطانية، صباح اليوم السبت، إشعارًا آخر بـ "لا تسافر" بعد أن أثارت العاصفة "يونيس" اضطرابا واسعا فى السفر، أمس الجمعة.

وتوقعت السلطات البريطانية أن تستمر فوضى السفر بسبب العاصفة اليوم، مع بدء السلطات جهود كبيرة من أجل تنظيف الطرق من حطام الأشجار وغيرها.

وأمس حثت السلطات الملايين على البقاء فى منازلهم، حيث ضربت واحدة من أسوأ العواصف المملكة المتحدة، بلغت قوة الرياح 122 ميل فى الساعة، محطمة الأرقام القياسية.

وبينما أدت الظروف المصاحبة للعاصفة إلى اضطرابات السفر وإلغاء الرحلات وانقطاع التيار الكهربائى، فقد تعطلت شبكات القطارات بسبب الحطام المتطاير، ووقعت أضرار جسيمة فى المبانى والمنازل.