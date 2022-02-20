نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود تفعيل خدمة موجود اكسترا STC سوا المختصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة STC أحد أهم شركات الاتصالات السعودية المختصة بتكنولوجيا الهواتف النقالة وصناعتها، وهي ذات سمعة جيدة في صناعة الهواتف وتقدم العديد والخدمات في مجال الهواتف المحمولة فهي تقدم خدمة خدمة موجود والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع مختلفة ولكلا منها امتيازاتها المختلفة وهذه الخدمة تمكن صاحب الهاتف عندما يكون هاتفه مغلق أو خارج نطاق التغطية، أو عند تحويل الرقم من معرفة الاتصالات الواردة إليه ومن صاحبها ووقت الاتصال كما لها العديد من الخصائص الأخرى.

خدمة موجود STC

توفر هذه الخدمة معرفة الأرقام المتصلة بك ووقت الاتصال وعدد مرات الاتصال واسم المتصل عندما يكون الهاتف مغلق أو خارج نطاق التغطية، هذا هو الكود للاشتراك وتفعيل خدمة موجود سوا *62*4000 # كما يمكن الاشتراك في خدمة موجود من خلال موقع سوا الإلكتروني على الإنترنت، كما يمكن إلغاء خدمة موجود من خلال الكود #62# .

موجود إكسترا STC

تعتبر موجود إكسترا هى نفس خدمة موجود التي تتيح للأشخاص معرفة الاتصالات التي وردت اليهم وعدد المكالمات والوقت الذي كان به الاتصال وبالإضافة إلى ذلك توفر خدمة إيصال الاتصال حتى إذا كان الخط مشغول باتصال آخر أو عند تحويل المكالمات، وذلك يؤكد أنك سوف تصل للشخص المراد مهما كان الحالة الموجود عليها الهاتف.

يتمتع عملاء شركة Sawa بالقدرة على الاشتراك في خدمة موجود إكسترا من خلال الكود*62*4000# من الهاتف المحمول كما يمكن إلغاء تلك الخدمة بكود *62# .

كما يمكن تفعيل تلك الخدمة من هاتف آخر فى حالة انشغال هاتفك من خلال كود *67*4000# ولكى تقوم بإلغاء تلك الخدمة يستخدم الكود *67#، وأيضا يستطيع عملاء سوا المستخدمين خدمة موجود الاشتراك في هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة سوا.

موجود إكسترا تكلف المواطن السعودى 8 ريال فقط ويوجد العديد من شركات الاتصال السعودية تحتوى تلك الخدمة ولا تقتصر على شركة سوا فقط.

موجود إكسترا Mobily

تتوفر هذه الخدمة في شركة موبايلي وليس سوى فقط وكود الخدمة # 1431*21** وعن طريق اتباع الإرشادات سوف يتم الاشتراك فى تلك الخدمة ويمكن إلغاء هذه الخدمة عن طريق كود ##21# .

موجود إكسترا زين

شركة زين أحد أهم الشركات السعودية والتي توفر أيضا خدمة موجود و كود الاشتراك فى خدمة موجود زين هي **21*1725# و يمكن إلغاء تلك الخدمة من خلال الكود ##21# .