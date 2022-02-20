سقوط طائرة هليكوبتر قرب شاطئ مزدحم في ولاية فلوريدا

تجري وكالات اتحادية تحقيقا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطئ في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي. وتحقق الوكالة في سبب الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.
وهرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي "في حالة مستقرة".
وأظهرت لقطات مصورة لسقوط الطائرة الهليكوبتر في الماء في منطقة تغص بالسباحين.
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