الارتفاع مستمر.. تعرف على آخر إحصائيات فيروس كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - فى بريطانيا، سجلت السلطات الصحية 34 ألفا و377 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و128 حالة وفاة حدثت خلال 28 يوم من ثبوت الإصابة بالفيروس. وبذلك ارتفع إجمالى عدد الإصابات المؤكدة إلى 18 مليونا و580 ألفا و216 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 160 ألفا و607 حالات.

وفى إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 ألفا و534 إصابة جديدة و252 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع إجمالى عدد الإصابات المؤكدة إلى 12 مليونا و427 ألفا و773 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 152 ألفا و848 حالة وفاة.

وفى اليونان، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و305 إصابات جديدة و77 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات المؤكدة إلى مليونين و289 ألفا و330 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و260 حالة وفاة.

وفى فرنسا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 76 ألفا و 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 22 مليونا و 227 ألفا و826 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 136 ألفا و594، بعد تسجيل 148 حالة وفاة.

وفى هولندا، سجلت السلطات الصحية 33 ألفا و629 إصابة و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات التى سجلتها البلاد حتى الآن إلى 6 ملايين و46 ألفا و118 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و475 حالة وفاة.

وسجلت رومانيا 12 ألفا و319 مصابا ووفاة 146 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و655 ألفا و933 مصابا والوفيات إلى 62 شخصا و471 حالة.

وسجلت الدنمارك 31 ألفا و467 مصابا ووفاة 28 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و432 ألفا و777 مصابا والوفيات إلى 4278 حالة.

وسجلت بيلاروسيا 7856 إصابة ووفاة 19 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 875 ألفا و934 مصابا والوفيات إلى 6348 حالة.

وفى تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 19 ألفا و937 حالة والوفيات إلى 852 حالة.

وفى ايران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا و191 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6 ملايين و925 ألفا و485 حالة والوفيات إلى 134 ألفا و798 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2150 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و931 ألفا و304 حالات والوفيات إلى 28 ألفا و944 حالة.

وسجلت اليابان 92 ألفا و939 إصابة ووفاة 235 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و334 ألفا و739 مصابا والوفيات إلى 21 ألفا و433 حالة.

وسجلت أستراليا 21 ألفا و978 إصابة ووفاة 45 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و14 ألفا و684 مصابا والوفيات إلى 4880 حالة.