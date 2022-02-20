نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ بالبدلات والعلاوت الجديدة من وزارة الدفاع السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443، تقوم وزارة الدفاع السعودي كل عام بإجراء تعديل على رواتب الأفراد العسكريين القديمة، حتى تكون الرواتب متماشية مع تطور الأسعار وارتفاعها خاصة خلال الفترة الأخيرة، وتقوم بالإعلان عنها فور الحصول على موافقة خادم الحرمين الشريفين ، ثم تقوم بنشر جدول رواتب الأفراد العسكريين الجديد،بالإضافة إلى العلاوات والبدلات السنوية الجديدة بعملة الريال السعودي العسكري 1443، والتي سوف نستعرضها بالتفصيل خلال مقال اليوم، فتابعونا.

سلم رواتب الأفراد العسكريين 1443هـ

وزارة الدفاع السعودية تأسست في عام 1363 هـ ، وهي تشمل أربع فصائل، وهم بحرية ، وجوية ، وبرية ، بالإضافة لتضمنها أكثر من وكالة واحدة داخل المملكة العربية السعودية، وتحرص تلك الوكالات ، بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووكالة استخبارات قوات الدفاع المركزية ، بتقديم جدول رواتب للأفراد هذا العام 1443ه‍.

وقد تم الإعلان عن الرواتب الجديدة، بعد موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين علية، حرصا منهما على رفع مستوى المعيشة للأفراد والضباط العسكريين، تقديرا لجهودهم في سبيل حماية حدود الوطن وأمانه الداخلي.

راتب الجندي بلغ 7400 ريال سعودي

راتب الجندي الأول بلغ 6729 ريال سعودي.

راتب الملازم بلغ 6609 ريال سعودي.

راتب الملازم الأول بلغ 7609 ريال سعودي.

راتب وكيل رقيب بلغ 9000 ريال سعودي.

راتب الرائد بلغ 705 ريال سعودي.

راتب المقدم بلغ 735 ريال سعودي.

راتب العميد بلغ 350 ريال سعودي.

راتب اللواء بلغ 600 ريال سعودي.

العلاوات السنوية للأفراد العسكريين

أما بالنسبة إلى العلاوات السنوية فقد تم الإعلان عنها على النحو التالي:

العلاوة السنوية للملازم 330 ريال سعودي. العلاوة السنوية لملازم أول 360 ريال سعودي. العلاوة السنوية للنقيب 230 ريال سعودي العلاوة السنوية للرائد 320 ريال سعودي. العلاوة السنوية للمقدم: 405 ريال سعودي العلاوة السنوية للعميد: 565 ريال سعودي العلاوة السنوية للواء: 635 ريال سعودي.

في حرص وزارة الدفاع السعودي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تتم مراجعة سلم رواتب الجيش السعودي سنويا كل عام، بحيث يكون ملائم للظروف المعيشية الراهنة، فمن المعروف وصل معدل التضخم في العالم لأعلى مستوى له، لذلك توفر الوزارة كلا من المواد الكهربائية والمواد الغذائية، وسوف نقدم لكم كل ما يتعلق بالرواتب الشهرية والمكافآت المدفوعة كل عام لكل رتبة من الجيش السعودي.