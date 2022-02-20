تخفيضات قوية في اكسترا extra السعودية اليوم على جميع الأجهزة وتصل إلى 50%

تعتبر اكسترا من أقوى المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ولها عدة فروع في أنحاء المملكة، فتوفر خصومات وتخفيضات قوية تصل قيمتها إلى 50% فالهدف الذي تعمل من أجله اكسترا هو تقديم كافة الأجهزة إلى العملاء دون أي تفرقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات قوية من اكسترا على الأجهزة

من بين الأجهزة التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على جنرال الكترك مكيف شباك 24200 وحدة حار وبارد.

يشمل العرض على ثلاجة كلاس برو12 قدم مانعة للتجمد متوفرة باللون الأبيض.

يضم العرض على ثلاجة كلاس برو 18.2 قدم متوفرة باللون الأبيض.

يشمل العرض على ثلاجة كلا برو 6.2 قدم باب واحد متوفرة باللون الفضي.

يحتوي العرض أيضًا على غسالات الملابس التي من بينها كلًا من التالي:

يشمل العرض على غسالة كاندي تعبئة أمامية متوفرة باللون الفحمي 14 كيلو غسيل و19 كيلو تجفيف.

يحتوي العرض على غسالة ميديا حوضين 10 كيلو متوفرة باللون الأبيض والأسود.

يحتوي العرض على غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو وتجفيف 6 كيلو متوفرة باللون الفحمي.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

يشمل العرض نشافة الملابس 7 كيلو متوفرة باللون الأبيض من بيكو.

يشمل العرض على نشافة ملابس أرستون 7 كيلو متوفرة باللون الأبيض.

يحتوي العرض على نشافة الملابس كاندي 10 كيلو مع واي فاي وبلوتوث متوفرة باللون الأبيض.

يضم العرض على إل جي مجفف ملابس 9 كيلو متوفرة باللون الفضي.

تخفيضات اكسترا على الأفران