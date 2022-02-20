كيفية تسديد رسوم منصة احكام ehkaam.sa وقيمة رسوم تسجيل العقارات في احكام 2022

كيفية تسديد رسوم منصة احكام وقيمة رسوم تسجيل العقارات في احكام 2022 والتي تم اطلاقها لطلبات التملك الخاصة بالعقارات السكنية والزراعية وأيضا طلبات تملك وتعديل واثبات ملكية العقارات في منصة احكام وأيضا اصدار صكوك الاستحكام وتعمل منصة احكام على تسهيل جميع الطلبات بشكل الكتروني وآلياً بسلاسة وتسريع تلك الإجراءات دون الحاجة الى زيارة أي جهات رسمية حكومية في المملكة.

التسجيل في منصة احكام

الدخول الى رابط منصة احكام الرقمية.

ثم الضغط على انشاء حساب جديد.

وبعد ذلك ادخال البيانات التالية: الاسم. رقم الهوية. تاريخ الميلاد. رقم الجوال. البريد الالكتروني.

وأيضا كتابة كلمة المرور.

وبعد ذلك الضغط على الموافقة على شروط منصة احكام.

ثم الضغط على كلمة تحقق وانتظار رسالة تحتوى على كود تحقق يجب إدخاله في المكان المخصص والضغط تحقق للانتهاء من التسجيل في منصة احكام 2022.

رسوم منصة احكام

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة ان عملية تسديد رسوم خدمات منصة احكام تتم بشكل الكتروني وأيضا عملية تسديد رسوم منصة احكام تكون من خلال رابط احكام الرسمي توفيراً للوقت والجهد ورسوم منصة احكام هي التالي:

رسوم منصة احكام للعقار السكني البالغ مساحته 100 متر مربع هي 200 ريال.

كذلك رسوم منصة احكام للعقار السكني البالغ مساحته أكثر 100 متر مربع حتى 500 متر هي 400 ريال.

أيضا رسوم العقار السكني من 500 متر الى 800 متر تصل الى 800 ريال.

بالنسبة لرسوم العقار الزراعي البالغ مساحته 1000 متر تكون الرسوم المقرر له 800 ريال.

كذلك بالنسبة لرسوم العقار الزراعي الذى تبلغ مساحته من 1000 متر الى 10000 متر تكون رسومه 1400 ريال.

ثم رسوم العقار الزراعي الذى تبلغ مساحته من 10000 متر الى 25000 متر تكون 2000 ريال.

كيفية تسديد الرسوم في منصة احكام