طريقة التقديم على الامن الصحي وكيفية حساب نقاط الامن الصحي 1443

طريقة التقديم على وظائف الامن الصحي وحساب نقاط الامن الصحي 1443 وشروط وظائف الامن الصحي والتي يتم التقديم على وظائف الامن الصحي الكترونياً في موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية 1443 ويمكن حساب النقاط بالأمن الصحي والتي تهدف الى توفير إجراءات السلامة والصحة المهنية ومساعدة الأشخاص على التعامل مع الازمات والحالات وفق الموصفات التي أعلنتها هيئة الامن والسلامة المحلية ويمكن التسجيل وانشاء حساب في برنامج الامن الصحي الكترونياً في موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كيفية التسجيل للتقديم على وظائف الامن الصحي 2022

الدخول الى رابط موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

ثم الضغط على انشاء حساب جديد.

وبعد ذلك ادخال البيانات المطلوبة مثل: الاسم الأول وبعده اسم العائلة. ثم كتابة البريد الالكتروني وإعادة تأكيده. وأيضا رقم الجوال. وبعد ذلك ادخال كلمة مرور مكونة من ثماني ارقام. وإعادة ادخال كلمة المرور للمطابقة.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي بالصورة والمكون من ارقام.

وأخيراً الضغط عل كلمة التسجيل للانتهاء من التسجيل في وظائف الامن الصحي.

خطوات التقديم في الامن الصحي 1443

الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

ثم كتابة على اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثم استكمال باقي البيانات الشخصية مثل ” رقم الهوية الوطنية واسم البلد وباقي البيانات”.

يتم اختيار اللغة المراد التسجيل بها والاجابة على أسئلة الموقع مثل اسم الجامعة والمدينة والمؤهل العلمي وباقي بيانات الاستبيان.

وبعد يتم ارفاق الشهادة الجامعية بصيغة pdf.

ثم ارفاق السيرة الذاتية بنفس الصيغة ويجب ان تحتوى على المهارات والخبرات.

ويتيح الموقع رفع ملف فيديو تعريفي.

وبعد ذلك تقوم بالنقر على تم ليصلك رسالة تفيد بنجاح التسجيل.

ثم تنتقل الى صفحة البرنامج وتحديد خيار مسئول الامن الصحي.

وأيضا يجب الموافقة على الشروط والاحكام وتقديم طلب التسجيل في برنامج الامن الصحي.

كيفية حساب نقاط الامن الصحي