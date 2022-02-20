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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على الامن الصحي وكيفية حساب نقاط الامن الصحي 1443 - ثقفني
طريقة التقديم على وظائف الامن الصحي وحساب نقاط الامن الصحي 1443 وشروط وظائف الامن الصحي والتي يتم التقديم على وظائف الامن الصحي الكترونياً في موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية 1443 ويمكن حساب النقاط بالأمن الصحي والتي تهدف الى توفير إجراءات السلامة والصحة المهنية ومساعدة الأشخاص على التعامل مع الازمات والحالات وفق الموصفات التي أعلنتها هيئة الامن والسلامة المحلية ويمكن التسجيل وانشاء حساب في برنامج الامن الصحي الكترونياً في موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
كيفية التسجيل للتقديم على وظائف الامن الصحي 2022
- الدخول الى رابط موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
- ثم الضغط على انشاء حساب جديد.
- وبعد ذلك ادخال البيانات المطلوبة مثل:
- الاسم الأول وبعده اسم العائلة.
- ثم كتابة البريد الالكتروني وإعادة تأكيده.
- وأيضا رقم الجوال.
- وبعد ذلك ادخال كلمة مرور مكونة من ثماني ارقام.
- وإعادة ادخال كلمة المرور للمطابقة.
- ثم كتابة رمز التحقق المرئي بالصورة والمكون من ارقام.
- وأخيراً الضغط عل كلمة التسجيل للانتهاء من التسجيل في وظائف الامن الصحي.
خطوات التقديم في الامن الصحي 1443
- الدخول على موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
- ثم كتابة على اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- ثم استكمال باقي البيانات الشخصية مثل ” رقم الهوية الوطنية واسم البلد وباقي البيانات”.
- يتم اختيار اللغة المراد التسجيل بها والاجابة على أسئلة الموقع مثل اسم الجامعة والمدينة والمؤهل العلمي وباقي بيانات الاستبيان.
- وبعد يتم ارفاق الشهادة الجامعية بصيغة pdf.
- ثم ارفاق السيرة الذاتية بنفس الصيغة ويجب ان تحتوى على المهارات والخبرات.
- ويتيح الموقع رفع ملف فيديو تعريفي.
- وبعد ذلك تقوم بالنقر على تم ليصلك رسالة تفيد بنجاح التسجيل.
- ثم تنتقل الى صفحة البرنامج وتحديد خيار مسئول الامن الصحي.
- وأيضا يجب الموافقة على الشروط والاحكام وتقديم طلب التسجيل في برنامج الامن الصحي.
كيفية حساب نقاط الامن الصحي
- في البداية يكون الحساب وفق المعدل التراكمي والي يكون من 5 او 4 حيث ان 5 على 4 في 100 يساوي 80 نقطة.
- وكذلك هناك طريقة حاسبة النقاط للمفاضلة في برنامج الامن الصحي وهى التالي:
- كتابة سنة التخرج بالإضافة الى المعدل الخاص بك.
- وكذلك اختبار اللغة وبعدها الضغط على الحساب.
- ثم ستظهر نقاط التقديم بالإضافة الى 5 نقاط للحد الأقصى وتضاف للمعدل التراكمي وذلك وفق مبدأ الاقدمية حسب سنة التخرج مثال ” سنة التخرج 2021 عدد النقاط ثم سنة التخرج 2020 عدد النقاط 1 كذلك سنة التخرج 2019 عدد النقاط الإضافية 2 وهكذا تتم عملية حساب نقاط الامن الصحي.
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