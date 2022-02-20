البيت الأبيض: روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى قد قال فى مؤتمر صحفى إنه مقتنع بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا وإنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا فى الأيام المقبلة.

وقال بايدن "لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوى مهاجمة أوكرانيا فى الأسبوع المقبل ، فى الأيام المقبلة" ، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.