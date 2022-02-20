إيداع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa موعد صرف راتب المؤهلين وكيفية تظلم غير المؤهلين

إيداع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa في المصارف للمقبولين في أهلية المرحلة الثانية من رسائل القبول اليوم، حيث أعلنت منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تويتر إرسال رسائل الأهلية إلى المسجلين بالمرحلة الثانية والذين استوفوا كافة شروط التسجيل والاستحقاق الجديدة التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر الماضي، كما تعلن الوزارة عن ميعاد إيداع الرواتب الخاصة بهم بالمصارف ومواعيد الصرف الإلكتروني لهم كما أعلنت ألية التظلم على طلبات غير المؤهلين.

إيداع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa موعد صرف راتب المؤهلين بالمرحلة الثانية بالمصرف

بعد ترقب وانتظار مستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الثانية للتعرف على موعد الإيداع في المصرف أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصول رسائل التأهيل لعدد من المستفيدين بشكل تدريجي بينما تنتظر بعض الطلبات الأخرى وصول رسالة القبول، بينما وصلت رسالة القبل للبعض إلا أن آخرين لم يتم تأهيلهم للحصل على راتب الضمان، برسالة “غير مؤهل، ولذلك يتطلع للتعرف على كيفية وألية تقديم التظلم على طلب الضمان الجديد.

رسالة التأهيل من الضمان المطور2

قامت منصة الدعم والحماية عبر منصة تويتر بالإعلان عن موعد إيداع رواتب الضمان المطور الجديدة والتي كانت أعلنت من قبل عنها في 20 فبراير 2022 بالحسابات المصرفية للمواطنين، ويبدا كل مواطن بمراجعة حسابة بالمصرف الذي يتبع له والاتفاق مع المصرف على ألية الصرف.

كيف أفعل مع رسالة “غير مؤهل” كيفية تقديم التظلم على عدم التأهيل يبدا المواطن بمراجعة رسالة عدم التأهيل التي وصلت إليه على الهاتف النقال. يتم التعرف على السبب المؤدي لعدم القبول (بيانات خاطئة – عدم التزام شروط الاستحقاق – تلاعب في البيانات – بيانات ناقصة). يقوم بعادة التسجيل بمنصة الدعم والحماية والتأكد من كافة البيانات أن تكون صحيحة. يقوم المواطن بالحصول على رقم الطلب ليتم الاستعلام به فيما بعد. يبدا المواطن بالدخول على ملفه الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يبدأ بتسجيل المعلومات الخاصة بحالته وتقديم سبب الاعتراض. ينتظر وصول رسالة بنتيجة الاعتراض بعد أن تتم مراجعته.

تسجيل الضمان المطور والاستعلام عن الأهلية