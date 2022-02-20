نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa موعد صرف راتب المؤهلين وكيفية تظلم غير المؤهلين في المقال التالي
إيداع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa في المصارف للمقبولين في أهلية المرحلة الثانية من رسائل القبول اليوم، حيث أعلنت منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تويتر إرسال رسائل الأهلية إلى المسجلين بالمرحلة الثانية والذين استوفوا كافة شروط التسجيل والاستحقاق الجديدة التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر الماضي، كما تعلن الوزارة عن ميعاد إيداع الرواتب الخاصة بهم بالمصارف ومواعيد الصرف الإلكتروني لهم كما أعلنت ألية التظلم على طلبات غير المؤهلين.
إيداع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa موعد صرف راتب المؤهلين بالمرحلة الثانية بالمصرف
بعد ترقب وانتظار مستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الثانية للتعرف على موعد الإيداع في المصرف أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصول رسائل التأهيل لعدد من المستفيدين بشكل تدريجي بينما تنتظر بعض الطلبات الأخرى وصول رسالة القبول، بينما وصلت رسالة القبل للبعض إلا أن آخرين لم يتم تأهيلهم للحصل على راتب الضمان، برسالة “غير مؤهل، ولذلك يتطلع للتعرف على كيفية وألية تقديم التظلم على طلب الضمان الجديد.
رسالة التأهيل من الضمان المطور2
قامت منصة الدعم والحماية عبر منصة تويتر بالإعلان عن موعد إيداع رواتب الضمان المطور الجديدة والتي كانت أعلنت من قبل عنها في 20 فبراير 2022 بالحسابات المصرفية للمواطنين، ويبدا كل مواطن بمراجعة حسابة بالمصرف الذي يتبع له والاتفاق مع المصرف على ألية الصرف.
|كيف أفعل مع رسالة “غير مؤهل”
|كيفية تقديم التظلم على عدم التأهيل
|
|
تسجيل الضمان المطور والاستعلام عن الأهلية
- يجب أولا أن يكون للمستفيد حساب على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتباع كافة خطوات التسجيل للحصول على الرقم السري.
- يتم الانتقال إلى “بوابة النفاذ الوطني الموحدة” ويتم التسجيل ببيانات المستفيد.
- كما يتم التسجيل موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة معاش الضمان.
- يقوم بالدخول على ايقونة “بدء الخدمة”.
- يتم التسجيل بحساب الفرد المستفيد أو يتم إنشاء حساب جديد.
- سوف يتم الانتقال إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات اللازمة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ