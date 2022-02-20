براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب بمبالغ مالية كبيرة

براتب 1900 تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب، برنامج لتمويل السيارات بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي ، كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة من خلال شروط سهلة وميسرة.

برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية

شركة إمكان للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة العديد من البرامج التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع العملاء ، ويأتي برنامج تمويل السيارات المتاح لدي شركة إمكان للتمويل أحد تلك البرامج التمويلية التي توفرها الشركة ، حيث تتيح الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج شراء السيارة التي يرغب بها ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة بالتقسيط الميسر علي أطول مدة سداد ، كما توفر الشركة للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب.

أهم الإمتيازات التي توفرها الشركة للعملاء من خلال برنامج تمويل السيارات

برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ريال سعودي.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات المتاح لدي الشركة.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل شركة إمكان للتمويل للسيارات بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

موافقة سريعة وفورية من شركة إمكان للتمويل علي طلب تمويل السيارات المتاح لدي الشركة.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

يتميز برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

توفر شركة إمكان للعملاء من خلال هذا هذا البرنامج تأمين شامل طيلة فترة التمويل.

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل