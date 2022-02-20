“هل يتم إيداع راتب الضمان اليوم” من أكثر الأسئلة تداولا على منصة الدعم والحماية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا كيفية الاعتراض على الأهلية، وذلك بعد أن قامت الوزارة بإرسال بعض من رسائل الأهلية إلى المسجلين في الضمان المطور للقبول بالمرحلة الثانية من دعم راتب الضمان، بينما وصلت للبعض الآخر رسائل عدم التأهيل أو ما تزال طلباتهم قيد المراجعة، ويتابع الجميع موعد الإيداع في المصارف السعودية، وخاصة مصرف الراجحي،

“هل يتم إيداع راتب الضمان اليوم” اعتراضات أهلية الضمان 20 فبراير sso.hrsd.gov.sa

تجيب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على كافة تساؤلات المواطنين، وذلك عبر منصتها على تويتر وعبر خدمة العناية بالعملاء، بالرد المباشر في أوقات العمل الرسمية لموظفي الوزارة، ومن أبرز الأسئلة التي يتم تداولها اليوم:

هل يتم إيداع راتب المؤهلين بالضمان المطور بالمرحلة الثانية اليوم؟

موعد صرف رواتب الضمان.

كيفية تقديم التظلمات على الأهلية بالمرحلة الثانية ومواعيد الرد عليها.

ماهي المصارف التي يتم إيداع الرواتب فيها بالبداية وألية الصرف؟.

كيفية التعامل مع رسالة “غير مؤهل” تقديم التظلم على رسالة عدم التأهيل يبدا المواطن بمراجعة رسالة عدم التأهيل التي وصلت إليه على الهاتف النقال. يتم التعرف على السبب المؤدي لعدم القبول (بيانات خاطئة – عدم التزام شروط الاستحقاق – تلاعب في البيانات – بيانات ناقصة). يقوم بعادة التسجيل بمنصة الدعم والحماية والتأكد من كافة البيانات أن تكون صحيحة. يقوم المواطن بالحصول على رقم الطلب ليتم الاستعلام به فيما بعد. يبدا المواطن بالدخول على ملفه الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يبدأ بتسجيل المعلومات الخاصة بحالته وتقديم سبب الاعتراض. ينتظر وصول رسالة بنتيجة الاعتراض بعد أن تتم مراجعته.

مصرف الراجحي لصرف رواتب الضمان المطور

من أكثر المصارف التي يتعامل معها مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة حيث يتم إنشاء حسابات لهم مجانا وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحويل الأموال عليه ليقوم مستفيد الضمان بتسلم رواتبهم منه بالطريقة المثلى، وتقوم الوزارة بالإعلان في صباح الأحد عن الإيداع بالمصارف السعودية لرواتب المقبولين أو عدم الإيداع، ويقوم كل مصرف بتحديد مواعيد الصرف وترتيب دخول العملاء إلى المصرف لمنع التزاحم.

كيفية التسجيل الجديد والاستعلام عن طلب