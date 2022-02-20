البرازيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 139 شخصا

جدة - نرمين السيد - وواصل يوم السبت أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفارات وكلاب بوليسية، البحث رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وفى حى ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طينى قرابة 80 منزلا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت.

وفى مكان آخر بوسط المدينة، غمرت الدموع أفراد عائلة بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون فى أنقاض منزل منهار بحثا عن أم لأربعة أطفال بعد العثور على جثث الأب وطفلين.

وتقول السلطات فى المنطقة إن أكوام الطين والأنقاض غير مستقرة، لذلك يتم إجراء عمليات البحث باستخدام معدات يدوية.