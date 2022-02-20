سقوط طائرة هليكوبتر فى ولاية فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت فى المحيط قرب شاطئ مزدحم فى الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي. وتحقق الوكالة فى سبب الحادث مع المجلس الوطنى لسلامة النقل. وهرعت شرطة ميامى بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلى "فى حالة مستقرة". وأظهرت لقطات مصورة لسقوط الطائرة الهليكوبتر فى الماء فى منطقة تغص بالسباحين.

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