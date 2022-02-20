نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متى نزول الضمان المطور” موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 2022 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بمتى نزول الضمان المطور، حيث يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة خاصة اليوم بخصوص نزول الضمان المطور في حساباتهم البنكية، وهذا حيث أن اليوم هو يوم 20 فبراير 2022 وقد تم صرف رواتب الضمان المطور الشهر الماضي بدءا من يوم 20 يناير، فسنتعرف معكم على موعد إيداع الضمان المطور في هذا المقال، حيث إن اليوم سيحدد بشكل كبير الموعد الثابت الخاص بنزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نزول الضمان المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الضمان المطور منذ فترة تقارب ال4 أشهر، وسجل في هذا النظام الجديد آلاف الأسر والأفراد، والذين تجاوز أعدادهم ال220 ألف اسرة سعودية، وقد تابعنا معكم بالخطوات طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

وتعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل يومي عن نتائج الأهلية الخاصة بعشرات الطلبات المقدمة، وقد تعرفنا على ذلك معكم في طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان المطور (الأسر – الأفراد)، ويريد الأشخاص الذين تم قبولهم في الأيام الأخيرة موعد صرف الضمان لهم.

صرف الضمان الاجتماعي المطور

وقد بدأت الوزارة بالفعل في بدأ صرف أول دفعة للأشخاص المقبولين في شهر يناير وما قبله من يوم 20 يناير 2022 الماضي، ولكن لم تؤكد الوزارة حتى اللحظة على أنها ستستمر في صرف الدفعات في هذا الموعد كل شهر، حتى الآن.

إيداع الضمان المطور

ولم يتم الإعلان حتى اللحظة عن إيداع رواتب الضمان الاجتماعي الجديد الخاصة بمن تم قبولهم في شهر فبراير 2022، حيث تابعنا تعليقات العديد من المستفيدين عبر تويتر وقد أجمعوا على أنه لم ينزل شيء بحساباتهم البنكية حتى الآن.

متى صرف الضمان المطور

وفي حالة اذا لم ينزل الضمان المطور اليوم 20 فبراير 2022 وهذا ما سنتابعه معكم، فإن هذا يعني أن الدفعة القادمة والدفعات التي تليها سيتم صرفها في نفس اليوم الخاص بصرف رواتب نظام الضمان الاجتماعي القديم، وهذا في مطلع شهر مارس المقبل.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

وفي حالة رغبتم في الاستفسار فيمكنكم التواصل مع خدمة العملاء الخاص بالوزارة عبر الرقم الساخن 19911، كما ويمكنكم معرفة حالة الأهلية عبر الموقع الإلكتروني sbis.hrsd.gov.sa، فتابعوا معنا.