مواصفات وأسعار سيارة هيونداي كونا إن 2022

تعد سيارة هيونداي كونا 2022 من أحدث السيارات التي يترقبها الكثير من الأفراد هذا العام، وذلك بسبب إمكانياتها الفريدة وتصميمها الرائع التي يجعلها الأفضل أمام عشاق السيارات الجديدة، ويتساءل معظم الأفراد الآن عن سعر سيارة هيونداي كونا في المملكة، ومواصفات السيارة والمميزات والعيوب بها لتحديد قرارهم حول شراء السيارة أم لا.

مواصفات سيارة هيونداي كونا إن 2022

أعلنت شركة هيونداي أن السيارة الجديدة ستتميز بالعديد من الإمكانيات والمواصفات الفنية الكبيرة التي تضعها في مقدمة السيارات العملية التي تمتلك إمكانيات هائلة، وتتمثل أهم مواصفات سيارة هيونداي كونا إن 2022 في ما يلي:-

الشباك الأمامي للسيارة مزود بتصميم خلية النحل، وتم إضافة شعار N على التصميم.

السيارة مدعومة بنظام ثنائي رياضي، ومزودة بجناح مزدوج حديث.

جوانب الكروس أوفر تتضمن خط باللون الأحمر.

تأتي السيارة بمحرك قوي 2000 cc تيربو، والفتيس دبل كلتش مزود بثماني سرعات.

محرك السيارة يعطيها قوة هائلة قد تصل إلى 280 حصان، ويصل عزم الدوران في السيارة إلى 353 نيوتن.

تعد بطارية السيارة هي الأقوى ما بين الإصدارات السابقة حيث تصل سعتها إلى 170 كيلو وات، وبإمكانها قطع مسافة أكبر من 400 كم خلال الشحنة الواحدة.

الشبكة الأمامية للسيارة تم تجديدها، وإجراء بعض التحديثات على الواجهة الأمامية المزودة بفتحة واسعة.

يختلف التصميم الخارجي لإطارات السيارة عن التصميمات السابقة حيث شهدت بعض التحديثات لتأخذ تصميم منفرد.

الواجهة الأمامية والشبكة الجانبية للسيارة مزودة بمصابيح أمامية.

الهيكل الخارجي للسيارة مزود بتصميم بلاستيكي يأخذ اللون الرصاصي يتوافر في معظم أجزاء السيارة.

تأتي النسخة الجديدة بمجموعة من الألوان المميزة.

أسعار سيارة هيونداي كونا إن 2022

تختلف أسعار السيارة حسب الفئة حيث يوجد ستة فئات مختلفة من سيارة هيونداي كونا الجديدة ولكن فئة سعر معين يزداد بزيادة الفئة وصولاً إلى الفئة الأخيرة الذي يعد السعر الأعلى للسيارة، وإليكم قائمة أسعار سيارة هيونداي الجديدة:-