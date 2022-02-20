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عمر شويل - جدة خطوات معرفة مستحقات التأمينات الاجتماعية 1443 قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق نظام التأمينات الاجتماعية عام 1421 بعد صدور مرسوم ملكي بذلك، وهو يخدم العاملين في القطاعات الخاصة والعامة على السواء، ويقوم النظام على اقتطاع جزء من الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل أو الموظف كل شهر، ويشمل فروع عديدة من التأمين منها: المعاشات، التنظيم الإداري، تعويضات الأخطار التي يتعرض لها الموظف أثناء العمل.

طريقة معرفة مستحقات التأمينات الاجتماعية

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة خدمات إلكترونية للمستفيدين منها، حيث يمكنهم الاستعلام بشكل سريع عن المعلومات الخاصة بالتأمين وموعد الصرف وقيمة المستحقات، حيث يمكنك معرفة قيمة هذه المستحقات باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى اللينك الخاص بموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية، واختر منها خدمة تأمين أون لاين.

قم بإدخال رقم الهوية في المكان المخصص له.

قم بالضغط على استعلام.

التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوفير خدمات عديدة سواء إلكترونية، أو غير إلكترونية لخدمة المواطنين والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات، ومن هذه الطرق:

الاتصال على الرقم المجاني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 3344 124 800.

التواصل عبر رقم الهاتف 8087777-11-966.

يمكن التواصل عبر الفاكس على 966112668900+.

تمتلك المؤسسة أيضا حساب خاص على تويتر يمكن التواصل من خلاله تحت مسمى حساب العناية بالعملاء.

ويذكر أن مواعيد العمل في المؤسسة تمتد من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 مساءا.

الخدمات العامة لبرنامج تأميناتي

تقدم مؤسسة التأمينات خدمات عدة عبر برنامج تأميناتي، أهمها: فحص شكاوى المواطنين، إرسال التقارير الخاصة بالدعم الفني، عرض بيانات المستفيد، وتحديث بياناته، معرفة عناوين فروع الإدارة وأرقام الهواتف.